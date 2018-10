Ozbrojené sily SR budú zvyšovať počet vojakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR by mali mať ku koncu roka 2019 celkovo 21.860 zamestnancov a vojakov. Vláda schválila v stredu predložený materiál Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý navrhuje okrem počtu vojakov aj počet vojenských zbraní, systémov a bojovej techniky v OS SR k 31. decembru 2019.OS SR by mali mať ku koncu nasledujúceho roka k dispozícii celkovo 17.756 profesionálnych vojakov a 4104 zamestnancov. Oproti minuloročnému návrhu sa má zvýšiť stav o 109 profesionálnych vojakov a 54 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Dôvodom zvýšenia je podľa MO SR reorganizácia viacerých zložiek vnútornej štruktúry armády, ako napríklad Úradu hlavného lekára OS SR vytvorením poľnej mobilnej zdravotníckej jednotky či reorganizácia niektorých zásobovacích základní a ďalších.Celkový počet vojakov sa má však zvýšiť o 255 profesionálnych vojakov. O 146 viac ich ministerstvo navrhuje aj v súvislosti s prípravou profesionálnych vojakov na Akadémii ozbrojených síl, ale aj na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach a ďalších vzdelávacích inštitúciách.vysvetľuje rezort obrany.V prípade bojovej techniky vláda schválila zvýšenie počtu samohybných kanónových húfnic z 24 na 25 kusov a viacúčelových vrtuľníkov zo 14 na 18 kusov. Dôvodom je podľa ministerstva plánovaný nákup vecných prostriedkov v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030.Podľa schváleného materiálu by mala slovenská armáda k 31. decembru budúceho roka disponovať 22 bojovými tankami, 269 bojovými vozidlami pechoty, 30 viacúčelovými taktickými a 35 bojovými prieskumnými vozidlami. K dispozícii má mať armáda aj 12 bojových lietadiel a 18 viacúčelových vrtuľníkov.