Ozbrojení muži prepadli centrum pre liečbu drogových závislostí, zabili 24 ľudí

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Centrum pre liečbu drogových závislostí v mexickom meste Irapuato v štáte Guanajuato prepadli ozbrojení muži a zabili 24 ľudí. Najmenej ďalších sedem osôb utrpelo zranenia, medzi nimi sú aj traja vo vážnom stave.Je to už druhý útok na liečebné zariadenie v meste počas uplynulého mesiaca a zároveň jeden z najkrvavejších incidentov tento rok. Predchádzajúci útok v inom zariadení si vyžiadal desať mŕtvych. Motív zatiaľ nie je známy, no gangy často útočia na centrá v domnienke, že sa v nich nachádzajú členovia znepriatelených skupín.Miestna polícia uviedla, že počas najnovšieho prípadu niekoľko ozbrojencov vniklo do budovy, kde prikázali ľuďom ľahnúť si na zem a začali do nich strieľať.