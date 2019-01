Ozbrojený muž strieľal v uliciach: Zabil jedného človeka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. januára (TASR) - Jedného človeka zabil a ďalších šiestich vrátane policajta zranil ozbrojený muž, ktorý v stredu v uliciach mesta Bastia na francúzskom ostrove Korzika spustil streľbu na okoloidúcich. Oznámila to francúzska polícia.Muž tiež strieľal na policajtov pred tým, ako sa schoval v neďalekej budove, vyplýva z policajného oznámenia, podľa ktorého zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by jeho konanie súviselo s terorizmom. Informovala o tom agentúra AP.Miestna prefektúra podľa agentúry DPA uviedla, že muž sa ukryl v budove, v ktorej aj býva, pričom na mieste prebieha policajná operácia. Obyvateľov vyzvali, aby sa vyhýbali oblasti známej ako Lupino.Regionálna televízia France 3 uviedla, že podozrivým je podľa predpokladov sedemdesiatnik, ktorý sa predtým dostal do sporov so susedmi.