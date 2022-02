Označujú sa ako zriedkavé, pacientov ale aj tak napočítame v státisícoch

Zriedkavé hviezdy v medicínskom vesmíre vo svetle čoraz účinnejšej liečby

Deň zriedkavých ochorení rozsvieti významné stavby po celom svete

27.2.2022 (Webnoviny.sk) -Vďaka dokonalejšej technike a presnejším spôsobom diagnostiky sa rozrastá aj zoznam známych zriedkavých ochorení. Doposiaľ ich bolo zaznamenaných viac ako 7000. Príznaky týchto výnimočných ochorení sa často líšia od pacienta k pacientovi a tak ich správna diagnostika a následne predpísanie účinnej liečby je výzvou aj pre mnohých špičkových lekárov vo svojich odboroch. Nie je ojedinelé, ak sa pacient dozvie správnu diagnózu a skutočnú príčinu svojich zdravotných ťažkostí až po niekoľkých rokoch, nekonečnom kolotoči rôznych vyšetrení, stanovení aj niekoľkých nesprávnych diagnóz, či dokonca po podstúpení zbytočných operácií. Stanovenie správnej diagnózy trvá v priemere 5 rokov a pacient prejde cez ruky približne 8 rôznych špecialistov. Boj s výnimočným ochorením tak neraz predstavuje vážnu psychickú záťaž pre pacientov a ich blízkych. Je spojený s neistotou, nepochopením a neraz vedie k ich sociálnej izolácii.Približne 20% až 25% zriedkavých ochorení je zapríčinených infekciami, alergiami alebo sa vyskytujú v súvislosti s vplyvmi životného prostredia na konkrétneho človeka. Zvyšok týchto ochorení má genetický pôvod. Ak sa pacient vďaka špecialistom dostane k správnej diagnóze, účinná liečba môže zásadne zmeniť jeho život k lepšiemu. V súčasnosti existuje liečba len pre približne 350 druhov zriedkavých chorôb. Farmaceutické spoločnosti však neustále vyvíjajú nové spôsoby liečby týchto chorôb a zdokonaľujú existujúce liečebné metódy. Patrí medzi ne aj spoločnosť Takeda, ktorá sa už desaťročia zameriava na pomoc pacientom so zriedkavými ochoreniami, ktoré spadajú do oblastí ako je imunológia a hematológia. Medzi takéto choroby patria aj metabolické poruchy a lyzozomálne ochorenia. Sú to vzácne dedične podmienené ochorenia, ktoré sa môžu objaviť už u novorodencov, ale aj v dospelosti a postihujú najmä metabolicky aktívne tkanivá a orgány, ako napr. kostná dreň, pečeň, kosti, myokard, či centrálny nervový systém. "Už viac ako 30 rokov vyvíjame a skúmame nové spôsoby liečby zriedkavých chorôb. Mnohé z týchto liečebných postupov využívajú krvnú plazmu. Plazma sa nedá vyrobiť, takže darovanie tohto vzácneho materiálu je nenahraditeľné pri výrobe liekov. Neustále sa snažíme pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí, aby mohli aj vďaka našim liekom žiť normálny život bez obmedzení," hovorí Georgios Kalomoiris, generálny riaditeľ spoločnosti Takeda pre Českú republiku a Slovensko. Až do 75 % zriedkavých chorôb je genetického pôvodu, pričom takmer polovica sa klinicky prejaví už v detstve. Asi tretina z týchto detí sa nedožije piatich narodenín. Veľká časť týchto chorôb sa však prejaví až v dospelosti. "Naším cieľom je zlepšovať tieto štatistiky inováciou liečby a tiež dosiahnuť rozšírenie okruhu pacientov, ktorí budú mať k účinnej liečba čo najväčší prístup," dodáva generálny riaditeľ spoločnosti Takeda.V pondelok 28.februára 2022, ktorý je Dňom zriedkavých ochorení, sa vo večerných hodinách rozsvieti rímske Koloseum, šikmá veža v Pise, najvyššia budova Burj Khalifa v Dubaji, ale aj Tančící dům v Prahe, či Petřínska rozhľadňa, ružovou, svetlo zelenou a svetlo modrou farbou, ktoré symbolicky vyjadria solidaritu a pripomenú boj pacientov, i úsilie odborníkov v boji so zriedkavými chorobami.