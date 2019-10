Oznámili nominovaných do Rokenrolovej siene slávy pre rok 2020

Na archívnej snímke vľavo gitarista Martin Gore a vpravo spevák skupiny Depeche mode David Gahan počas ich koncertu na futbalovom štadióne Pasienky. Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke vľavo gitarista Martin Gore a vpravo spevák skupiny Depeche mode David Gahan počas ich koncertu na futbalovom štadióne Pasienky. Foto: TASR - Jakub Kotian

New York 15. októbra - Rokenrolová sieň slávy so sídlom v americkom Clevelande oznámila v utorok mená 16 hudobných ikon, ktoré sú nominované na uvedenie do tejto dvorany slávy pre rok 2020.Sú to štyria jednotlivci - Pat Benatarová, Whitney Houstonová, The Notorious B.I.G., Todd Rundgren - a 12 skupín: Dave Matthews Band, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Judas Priest, Kraftwerk, MC5, Motörhead, Nine Inch Nails, Rufus, Soundgarden, T. Rex, Thin Lizzy.Každý rok do Rokenrolovej siene slávy zvyčajne uvedú piatich až siedmich interpretov. O výbere rozhoduje 1000-členná porota pozostávajúca z umelcov, hudobných historikov a expertov z hudobného priemyslu. Do hlasovania sa môžu zapojiť aj fanúšikovia prostredníctvom internetu alebo priamo v múzeu Rokenrolovej siene slávy, informuje časopis Rolling Stone.Oficiálny zoznam uvedených bude známy v januári, pričom 35. slávnostný večer sa uskutoční 2. mája 2020 v clevelandskom Public Auditorium. Interpreti môžu byť nominovaní najskôr po 25 rokoch od vydania svojej prvej oficiálnej komerčnej nahrávky.Pat Benatarová, Whitney Houstonová, The Notorious B.I.G., Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, Soundgarden, T. Rex a Thin Lizzy sú nominovaní po prvý raz.