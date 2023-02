OZV RECobal mení svoje meno na Reclay Systems a prináša hneď niekoľko noviniek

Pridaná hodnota pre zákazníkov aj pre verejnosť

Stop freeriderom

Online nástroj na posudzovanie recyklovateľnosti obalov

Organizácia zodpovednosti výrobcov Reclay Systems s.r.o. už od založenia systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov v r. 2016 plní vyhradené povinnosti za zastúpených výrobcov. Spoločnosť si zakladá na zavádzaní efektívnych systémov triedeného zberu odpadu a transparentnom plnení všetkých zákonných povinností. Reclay Systems je navyše spoľahlivým partnerom obcí pri zavedení a vykonávaní triedeného zberu a poskytuje environmentálne poradenstvo. Venuje sa tiež vzdelávaniu verejnosti v oblasti predchádzania vzniku odpadov a správneho triedenia odpadov v domácnostiach.

28.2.2023 (SITA.sk) - Od 1. 3. 2023 sa názov spoločnosti RECobal zmení na Reclay Systems. Táto zmena je vyjadrením jej čoraz väčšej orientácie na poskytovanie lokálnych riešení v globálnom kontexte prostredníctvom silných partnerstiev so spoločnosťami pôsobiacimi po celom svete."Našou silnou stránkou vždy boli spolupráce s medzinárodnými partnermi, vďaka ktorým," objasňuje Beáta Kastlerová, konateľka spoločnosti. "Spoločnosti sa podarilo v roku 2022 mierne zvýšiť svoj trhový podiel a na rok 2023 má ešte ambicióznejšie plány. "Preto v tomto roku plánujeme zaviesť niekoľko noviniek. Spolu s novým webom spoločnosti," upresňuje Beáta Kastlerová a dodáva, že spoločnosť má v pláne ďalej." V januári sme uviedli do života náš nový newsletter pre zákazníkov, orientovaný na aktuálne dianie, trendy a legislatívne zmeny v oblasti odpadového hospodárstva u nás a vo svete. Čoskoro uzrie svetlo sveta aj nový blog pre verejnosť, v ktorom budeme prinášať užitočné rady a tipy, ako žiť ekologickejší, udržateľnejší život," upresňuje konateľka spoločnosti.V obchodnej oblasti sa chce Beáta Kastlerová zamerať aj na tzv. freeriderov.Podľa jej vlastných slov to vyplýva najmä z nedostatku informácií o povinnostiach, ktoré výrobcovia majú, ale tiež neochoty pridávať si administratívnu záťaž.Reclay Systems s.r.o. úzko spolupracuje so spoločnosťou RecycleMe, ktorá nedávno spustila online nástroj Circulate Easy, ktorý môžu výrobcovia použiť na zhodnotenie miery recyklovateľnosti svojich obalov."Naša práca je aj o osvete na strane výrobcov a preto sme veľmi radi, že môžeme s našimi partnerskými konzultačnými spoločnosťami, ktoré sa orientujú vo svetových trendoch v oblasti odpadov, pomôcť výrobcom zefektívňovať svoje procesy," uvádza B. Kastlerová. "Naše služby teda idú nad rámec služieb v oblasti zberu, triedenia a zhodnocovania obalov. Našim zákazníkom prostredníctvom našich partnerov radíme už vo fáze prípravy obalu, aké legislatívne požiadavky a požiadavky obehového hospodárstva by mali zohľadniť, aby boli ich procesy, náklady, aj environmentálny dosah čo najviac optimalizované."