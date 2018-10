Ozzy Osbourne už nefajčí a nepije alkohol, podľa vlastných slov mal už desať ráz zomrieť

John Michael "Ozzy" Osbourne *

* sa preslávil ako spevák heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013.



Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010. Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.



Informácie pochádzajú z webstránky www.loudersound.com a archívu agentúry SITA.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ozzy Osbourne mal podľa vlastných slov už desať ráz zomrieť.Šesťdesiatdeväťročný interpret to povedal v rozhovore pre americký magazín Rolling Stone."Nikdy som si nemyslel, že to vydržím tak dlho. Päťdesiat rokov je dosť. Nerozumiem, prečo som stále nažive po toľkých rokoch pekla. Premýšľam nad tým, kto tam hore, ak tam teda niekto je, ma tu chce stále mať. Už desať ráz som mal zomrieť. Nežartujem. V roku 2003 som mal nehodu na štvorkolke. Dva razy sa mi zastavilo srdce. Niekoľkokrát som sa predávkoval drogami, na čo vôbec nie som hrdý. Teraz už nefajčím cigarety ani marihuanu a ani nepijem alkohol," vyjadril sa spevák.