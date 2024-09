P. Bebjak o filme Duchoň: Bude farebný a plný energie

Režisér Peter Bebjak finalizuje nakrúcanie dobového hudobného filmu Duchoň. Hlavnú úlohu jedného z najobľúbenejších spevákov posledných desaťročí stvárňuje herec Vladislav Plevčík. Vďaka umeleckým maskérom sa zmenil na Karola Duchoňa a najzložitejšia premena podľa tvorcov trvá až päť hodín.





"Ľudia nepoznajú len hudbu Karola Duchoňa, poznajú aj jeho tvár. Práve preto nám veľmi záleží nielen na hudbe, ktorú budú diváci v kine počúvať, ale aj na tom, ako vyzerá, čo má oblečené, ako sa pohybuje, aké používa gestá či mimiku," hovorí režisér s tým, že vďaka spolupráci jeho tímu sa podarilo vytvoriť absolútne uveriteľné prostredie prelomu 70. a 80. rokov. "Od pohľadu na ulice, ktorými prechádza, cez interiéry, autobus, ktorým sa vezie, až po oblečenie a účesy. Avšak na rozdiel od našich spomienok z čiernobielych fotiek a rovnako čiernobieleho vysielania televízie bude náš Duchoň farebný a plný energie," približuje Bebjak.Hudba bude hrať v jeho novom filme kľúčovú úlohu. "Piesne Karola Duchoňa budú soundtrackom nielen k filmu, ale aj k jeho životu. K príbehu o tom, ako mu z noci na ráno svet kľačal pri nohách, ale aj o tom, ako začal strácať pôdu pod nohami," opisuje producent Rasťo Šesták a upozorňuje divákov, aby nečakali žiadny bulvár. "Bude to jeden veľký videoklip," dodal.Duchoňov filmový príbeh sa začína počas nakrúcania silvestrovského programu v televízii v roku 1984. "Mužovi, ktorému ešte nedávno ležal pri nohách svet, prebehne počas jednej noci pred očami doslova celý život," uvádza distribučná spoločnosť Continental film snímku, ktorá príde do kín v lete roku 2025. Diváci uvidia, ako chlapec z vidieckej kapely dostal príležitosť hrať v kluboch na západe, a aj to ako sa po návrate vďaka jedinej pesničke stal zo dňa na deň dobovou pop ikonou. Písali preňho najrenomovanejší hudobní skladatelia a textári na Slovensku, získaval ceny na najvýznamnejších súťažiach a prichádzali mnohé zahraničné turné. Obrovský úspech však prebudil aj vnútorných démonov speváka.V úlohe Duchoňovej manželky Eleny sa predstaví Anna Jakab Rakovská, rodičov stvárnia Gregor Hološka a Agáta Spišáková. V ďalších úlohách sa objavia Tomáš Maštalír, Adrian Jastraban, Alena Pajtinková, Daniel Fischer, Daniel Žulčák, Juraj Hrčka, Juraj Bača a iní.V roku 2025 si fanúšikovi Karola Duchoňa budú pripomínať 75 rokov od narodenia obľúbeného speváka a zároveň 40 rokov od jeho smrti.