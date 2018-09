P. Bršlík odpremiéruje v Bratislave Straussove Štyri posledné piesne

Úspešný tenorista Pavol Bršlík Foto: TASR/ Pavel Neubauer Foto: TASR/ Pavel Neubauer

Bratislava 10. septembra (TASR) - Svetoznámy tenorista Pavol Bršlík sa predstaví v Bratislave so Slovenskou filharmóniou. Jeden z najvýraznejších predstaviteľov mladej speváckej generácie na medzinárodnej opernej scéne bude v rámci cyklu Veľké slovenské hlasy spievať Straussove piesne.uviedol v pondelok na tlačovej konferencii usporiadateľ Ján Korecký.komentoval koncert Bršlík, ktorého domovskou scénou je od roku 2012 opera v Zürichu. Odvtedy jeho hviezda stále stúpa a dnes je jedným z najžiadanejších svetových tenoristov. Pravidelne hosťuje v popredných operných domoch a je vítaným hosťom na koncertných pódiách, nakoľko sa cieľavedome venuje často opomínanej piesňovej tvorbe. Medzinárodný úspech zaznamenal aj s cyklom piesní Franza Schuberta Krásna mlynárka a nedávno začal úspešne koncertovať s piesňami Richarda Straussa.Jeho Štyri posledné piesne (Vier letzte Lieder) vznikali v roku 1948 vo Švajčiarsku, kde sa skladateľ usadil so svojou manželkou po 2. svetovej vojne. Richard Strauss sa v nich vo svojich 84 rokoch vyrovnával so životom v spomienkach, myšlienkami na smrť a odchádzanie. A to všetko na pozadí hrôz vojny.povedal pre TASR Bršlík, rodák z Kysuckého Nového Mesta.Cyklus Štyroch posledných piesní je jedným z vrcholných diel skladateľa. Jeho práca s ľudským hlasom a kombinácia s podmanivo farebnou, cituplnou a zároveň rafinovanou inštrumentáciou je jedinečná a v hudobnej histórii ťažko porovnateľná.poznamenal tenorista k Štyrom posledným piesňam, ktoré sú doménou pre sopranistky, naspievala ich aj naša slávna sopranistka Lucia Poppdodal na margo piesní, ktoré bude v Bratislave spievať vo svetovej premiére.Pavol Bršlík začal svoju úspešnú opernú kariéru v berlínskej Štátnej opere Unter den Linden, kde v rokoch 2003 až 2006 spieval najmä Mozartove postavy. Postupne priberal aj ďalšie úlohy talianskych a iných autorov a stvárnil veľa obľúbených tenorových úloh na svetových scénach. V roku 2005 ho nemecký hudobný magazín Opernwelt vyhlásil za víťaza v kategórii Operný objav roka. Agentúra Kapos ho uviedla na Slovensku dvakrát, v júni 2012 ho predstavila na vôbec prvom sólovom koncerte.Koncert sa uskutoční 17. septembra o 19.30 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou Roberta Jindru.