P. Fiabáne považuje za kľúčovú spoluprácu žilinských inštitúcií

Na archívnej snímke Peter Fiabáne. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 11. novembra (TASR) – Novozvolený primátor Žiliny Peter Fiabáne považuje za jednu z kľúčových vecí oslovenie všetkých relevantných inštitúcií mesta a ich spoluprácu. Povedal to vo volebnej centrále v Žiline po prvom vyhlásení k zisku primátorského postu.povedal Fiabáne.Za veľký problém považuje dopravu a parkovanie.podotkol novozvolený primátor.Primátor by sa podľa neho nemal pozerať iba na najbližšie štyri roky.dodal novozvolený primátor.Peter Fiabáne získal v sobotňajších komunálnych voľbách 13.876 hlasov (48,06 percenta) z 28.872 platných hlasov. Na druhom mieste skončil Patrik Groma, ktorý získal 7142 hlasov (24,74 percenta) a tretí skončil Martin Kapitulík so ziskom 3754 hlasov (13 percent.) Volebná účasť v Žiline dosiahla 41,30 percenta.