P. Fiabáne: Rondel sprejazdníme v ideálnom prípade do dvoch týždňov

Peter Fiabáne, archívna snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Žilina 21. mája (TASR) – Mesto Žilina zriaďuje v utorok stavenisko pod mimoúrovňovou križovatkou Rondel. Cieľom je najprv očistiť vodnou dýzou časti Rondelu zasiahnuté nedeľňajším (19. 5.) požiarom sály S2 kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie a zistiť rozsah poškodení. Na brífingu o tom informoval primátor Žiliny Peter Fiabáne.povedal Fiabáne.Doplnil, že v utorok do večerných hodín by mala Slovenská správa ciest ukončiť práce na ceste pod Rondelom.dodal žilinský primátor s tým, že mimoriadna situácia sa skončí až po úplnom otvorení Rondelu.Mesto Žilina vyhlásilo mimoriadnu situáciu v nedeľu o 9.00 h. Reagovalo tak na požiar, ktorý vznikol pred 1.30 h na železničnej zastávke Žilina-Záriečie a rozšíril sa na mostné teleso a piliere križovatky Rondel. Podľa vyjadrení statikov došlo pomerne k závažnému poškodeniu jednej časti, či už oporných stĺpov, alebo nosnej časti. Škodu, ktorá vznikla následkom požiaru, predbežne vyčíslili na 213.000 eur. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu poškodzovania cudzej veci v súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia.