P. Gajdoš dočasne pozastavil výkon funkcie riaditeľa VHÚ M. Čaploviča

Miloslav Čaplovič, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Miloslav Čaplovič, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) nariadil dočasné pozastavenie výkonu funkcie riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Miloslava Čaploviča. Reagoval tak na prípad zapožičania vojenskej techniky, ktorá sa nachádza v Dolnej Krupej (okres Trnava) v areáli budovy, kde má sídliť slovenská pobočka kontroverzného ruského motorkárskeho gangu Noční vlci. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková.Rezort obrany tvrdí, že bola bez vedomia ministra podpísaná zmluva o prenájme techniky medzi VHÚ s Múzeom historických vozidiel Trnava, ktorej konateľom je Jozef Hambálek. "Je zrejmé, že riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič si dôkladne nepreveril pozadie tohto občianskeho združenia, a tým prekročil svoje kompetencie," spresnila Capáková. Minister mu preto až do vyšetrenia všetkých okolností dočasne pozastavil výkon funkcie riaditeľa VHÚ.Gajdoš zároveň nariadil okamžité ukončenie zmluvy s dotknutým občianskym združením a vrátenie techniky. "A to aj napriek tomu, že ide o múzejné kusy, čiže nefunkčnú a znehodnotenú techniku, s ktorou už nie je možné plniť úlohy, pre ktorých účel bola vyrobená," podotkla hovorkyňa.Minister obrany tiež nariadil VHÚ preveriť a skontrolovať všetky zmluvy, ktoré má uzatvorené s občianskymi združeniami. V prípade čo i len podozrenia z činnosti týchto občianskych združení, ktorá by mohla poškodiť dobré meno VHÚ či rezortu obrany, nariadil Gajdoš tieto zmluvy okamžite vypovedať, prípadne aj zvážiť ďalšie právne kroky. "Ministerstvo obrany zdôrazňuje, že súčasné vedenie žiadnu techniku občianskemu združeniu Múzeum historických vozidiel Trnava so sídlom v Dolnej Krupej nepredalo a dištancuje sa od toho, ak tak bolo urobené za predchádzajúcich ministrov obrany," skonštatovala Capáková.Tanky a obrnené transportéry je podľa zákona možné odpredávať iba právnickým osobám, ktoré majú platné povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom. Takéto povolenie vydáva ministerstvo hospodárstva a je platné päť rokov. V prípade, že ide o zberateľov, tí musia mať platné osvedčenie o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu. Rovnako ho vydáva ministerstvo hospodárstva. Toto osvedčenie oprávňuje vlastníka nakladať iba so znehodnotenými výrobkami obranného priemyslu.O objekte klubu Nočných vlkov v Dolnej Krupej vie aj polícia. Vojenské stroje v areáli budovy sú podľa nej historickými exponátmi, ktoré mali byť vystavené a prístupné verejnosti na jeseň. Časť techniky je tiež majetkom občianskeho združenia, ktoré je členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. "Celú situáciu v súvislosti s týmto objektom monitorujeme a v prípade akéhokoľvek podozrenia na protiprávnu činnosť okamžite zasiahneme," deklaruje polícia, ktorá doposiaľ nezaznamenala žiadne protiprávne konanie, priestupok ani trestný čin.Na slovenskú základňu ruského motorkárskeho gangu Noční vlci sa plánujú na rokovaní brannobezpečnostného výboru parlamentu pýtať ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) poslanci strany SaS.