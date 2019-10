P. Gajdoš: Nebezpečenstvo v podobe extrémizmu a rasizmu hrozí aj dnes

Oslavy Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle 6. októbra 2019. Na snímke uprostred minister obrany SR Peter Gajdoš oceňuje veteránov. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Vyšný Komárnik 6. októbra (TASR) - Karpatsko-duklianska operácia je príkladom neoblomnej národnej hrdosti. Povedal to minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) pri príležitosti 75. výročia operácie. Spomienku na jej hrdinov si uctil spoločne s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom. Gajdoš položil veniec k Pamätníku československej armády na Dukle a udelil pamätné medaily vojnovým veteránom, ako aj mestu Svidník.skonštatoval Gajdoš.Spomienku na hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie si ministri obrany uctili aj pietnym aktom kladenia vencov pri Soche armádneho generála Ludvíka Svobodu, veliteľa Prvého československého armádneho zboru, a tiež pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku.Karpatsko-duklianska operácia bola najväčšou a najkrvavejšou bitkou línie východného frontu súvisiacou s územím Slovenska. Vojská Červenej armády a Prvého československého armádneho zboru počas nej narazili na tvrdý odpor nemeckých jednotiek. Útočná operácia, ktorá mala spojiť povstalecké sily Slovenského národného povstania so sovietskymi vojskami, trvala od 8. septembra 1944 do 28. októbra 1944.