P. Gajdoš predloží návrh k nákupu stíhačiek na vládu 10. júla

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov/Bratislava 4. júla (TASR) – Návrh k nákupu nadzvukového stíhacieho letectva predloží minister obrany Peter Gajdoš (SNS) na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády SR v utorok 10. júla. Vyhlásil to v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove. Zároveň vysvetlil, že návrh sa skladá z dvoch materiálov, neutajovaného a utajovaného.povedal šéf rezortu obrany. Gajdoš zároveň dodal, žePredseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) už má k dispozícii všetky informácie na rozhodnutie o nákupe stíhačiek. Uviedol to 27. júna pri návrate zo Štrasburgu. Konkrétny termín, kedy bude vláda rozhodovať o nákupe stíhačiek, podľa Pellegriniho ešte stanovený nebol, malo by sa tak stať buď na poslednom zasadnutí vlády pred letnými prázdninami, alebo po nich. Rozhodnutie o tejto veci malo byť pritom podľa uznesenia vlády zrealizované do 29. júna.Premiér však rokovanie o stíhačkách odložil, pretože chcel mať na stole všetky potrebné materiály a tiež dve porovnateľné ponuky od výrobcov švédskej stíhačky JAS-39 Gripen a americkej stíhačky F-16, ktoré sú v hre.Materiál je na úrovni ministerstva schválený. V médiách sa objavila informácia, že Gajdoš vybral druhý z dvojice posudzovaných strojov, ktorými boli švédske Gripeny a americké F-16. Šéf rezortu to po rokovaní vlády 27. júna nechcel potvrdiť.Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.