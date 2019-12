P. Gajdoš: Vrtuľníky Black Hawk prídu na Slovensku neskôr

Ilustračná snímka. Foto: OS SR Foto: OS SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) – Zostávajúce tri vojenské vrtuľníky Black Hawk, ktoré mali na Slovensko prísť do konca tohto roka, prídu neskôr. Mali by ich dodať začiatkom roka 2020. Potvrdil to minister obrany Peter Gajdoš (SNS), podľa ktorého posun termínu umožňuje dohoda.uviedol Gajdoš.V otázke dozbrojovania vrtuľníkov doplnil, že sa projekt realizuje.poznamenal Gajdoš. Dozbrojenie avizoval minister ešte v auguste, vrtuľníkom majú pribudnúť dva guľomety a opancierovanie spodnej časti.Ozbrojené sily SR si objednali americké Black Hawk za 261 miliónov dolárov. Pôvodne malo byť na Slovensko dodaných všetkých deväť objednaných kusov do konca roka 2019.