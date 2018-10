P.Groma: Žiline ponúkam 15 projektov, presadiť ich chcem ako primátor

Na snímke kanditát na primátora mesta Žilina Patrik Groma. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Žilina 30. októbra (TASR) – O post primátora Žiliny sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Nezávislý kandidát 45-ročný Patrik Groma ponúka Žilinčanom 15 veľkých projektov, ktoré sa podľa neho dajú presadiť len z postu primátora. Preto sa rozhodol uchádzať o priazeň Žilinčanov.Žilinčania vedia, že som vo svojej pozícii uskutočnil takmer stovku menších projektov. Ide napríklad o záchranu kultúrnych pamiatok, prípravu výstavby 230 nájomných bytov, prípravu a realizáciu vnútroblokov v hodnote jedného milióna eur, asanácie budov na Bratislavskej ulici, bezpečnejšie priechody pre chodcov, odstraňovanie nelegálnych reklám, vznik Nadácie mesta Žilina či realizáciu projektu Zdravý občan, zdravé mesto. Chcem presadiť 15 veľkých projektov, ktoré sa dajú realizovať len z postu primátora. Preto kandidujem.Intenzívna komunikácia v mestskom zastupiteľstve naprieč celým politickým spektrom, pretože je veľký luxus selektovať ľudí. Chcem zjednotiť celé zastupiteľstvo. Ak vyhrám voľby a kampaň protikandidátov a ich podporovateľov bude korektná, ponúknem miesto viceprimátora druhému najsilnejšiemu kandidátovi. Aby sme spoločne posunuli Žilinu dopredu. Aby bola silnejšia verejná kontrola a spolupodieľali sme sa spoločne na riadení mesta. Mojím cieľom je, aby Žilina bola o desať rokov nielen najlepším mestom, ale i miestom na život na Slovensku.Ide o témy Nová nemocnica, Mestečko pre seniorov so štartovacími bytmi pre mladých, Korytnačka naspäť mestu alebo nová relaxačno-oddychová zóna, Nové plavárne na sídliskách, Revitalizácia vnútroblokov na sídliskách, Podpora športu a využitia voľného času inak, Výstavba nájomných bytov, Moderný a efektívny mestský úrad, Čistá a ekologická Žilina, Rešpekt a úcta k hodnotám minulosti a prítomnosti, Poskytnutie priestorov pre stavovské a profesijné organizácie, Dopravné riešenia pre Žilinu, Moderné smart mesto, Pomoc hendikepovaným – odstránenie bariér, Stravovanie v školách.Okrem vlastných zdrojov mesta vieme využiť eurofondy, štátne dotácie a nemám pochybnosti, že nájdeme aj podporu súkromných partnerov. Na projekt môžeme čerpať v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu až dva milióny eur. Ide o seniorov, ktorí ešte nepotrebujú umiestnenie v špecializovanom zariadení, ale chcú žiť v komunite rovesníkov s možnosťou bezpečného rezidenčného bývania. Nebolo by vhodné, aby vzniklo izolované sídlisko len pre staršiu generáciu. Preto projekt premyslene zahrnie aj časť pre výstavbu štartovacích nájomných bytov pre mladé rodiny. Takéto riešenie eliminuje obávaný pocit generačného vylúčenia seniorov. Takúto užitočnú službu pre seniorov a zároveň pre najmladšie rodiny môžeme zrealizovať napríklad prebudovaním areálu súčasnej nemocnice.Hotová môže byť najneskôr do ôsmich rokov. Poskytovala by akútnu a intervenčnú starostlivosť pre pacientov všetkých zdravotných poisťovní. Najlepší lekári a zdravotné sestry, v kombinácii so špičkovým materiálno-technickým vybavením, s hotelovými a doplnkovými službami pre pacienta dokážu v novej nemocnici vytvoriť funkčný model modernej, pacientsky orientovanej zdravotnej starostlivosti.Na Hájiku pod miestnou základnou školou sa dlhé desaťročia ukrýval doslova stavebný skvost a práve na tomto mieste postavíme plaváreň. Momentálne sa dokončuje projektová dokumentácia. Verím, že čoskoro by sa tento priestor mohol využívať na športové a voľnočasové aktivity, najmä pre deti a mládež. Plaváreň pre Solinky by mohla vzniknúť v areáli základnej školy. Šesťdráhový 25-metrový bazén by spĺňal pravidlá medzinárodnej plaveckej federácie a súčasťou plavárne by mal byť i výcvikový bazén pre najmenšie detičky.Budem presadzovať aj vybudovanie lida – pobrežnej plytkej časti rieky, ktorá sa využíva na kúpanie a relax, s verejnou plážou, promenádou a prírodným parkom. Lido môže vzniknúť na brehu rieky Váh pod Vodným dielom Žilina alebo aj na brehu rieky Kysuca pri Budatínskom hrade.Pri podpore športu a využití voľného času sa zaväzujem navrhnúť a presadzovať budovanie menších viacúčelových hál v areáloch škôl. Aktívne pripravujem návrh na systémové riešenie podpory záujmových činností detí a ich bezpečného návratu domov. Keď mesto Žilina dokáže logisticky zabezpečiť bezproblémový rozvoz 300 obedov denne pre nevládnych spoluobčanov, určite preň nebude problém zabezpečiť bezproblémovú a bezplatnú dopravu detí na záujmové krúžky. Napríklad podobným systémom ako školské autobusy.Je najvyšší čas, aby aj Žilinčania dostali mestskú kartu, s ktorou budú môcť cestovať MHD, integrovaným dopravným systémom, parkovať, vstupovať do parkovacích zón, nakupovať so zľavami u partnerov, využívať divadlo, plaváreň, klzisko či bikesharing alebo carsharing za zvýhodnené ceny. Budem presadzovať spustenie projektu mestskej karty, ktorá bude primárne viazaná na výhodnejšiu MHD pre Žilinčanov. A budem presadzovať, aby všetci Žilinčania mali parkovanie bezplatne vo všetkých mestských častiach ako odmenu za trvalý pobyt a bezdlžnosť.Dlhé roky presadzujem, aby bola MHD v Žiline čo najvýhodnejšia, najdostupnejšia a najmodernejšia. Chcem, aby každý človek pri ceste do práce či do školy mal aj slušnú a funkčnú alternatívu v podobe MHD a nemusel cestovať autom – zjednodušením tarify, zavedením elektronickej platby priamo z platobnej karty cestujúceho a v neposlednom rade budem ďalej bojovať za to, aby bola MHD bezplatná pre čo najviac Žilinčanov za trvalý pobyt a bezdlžnosť.V spolupráci s mestským úradom sa mi podarilo postupne pripraviť projekty na výstavbu bytov v lokalitách Vural, Predmestská ulica a Dlabačova ulica a v súčasnosti sú rozpracované projekty 230 nových nájomných bytov. Navrhnem a budem presadzovať politiku výstavby väčšieho počtu bytov. Som presvedčený, že úlohou mesta je vytvárať vhodné podmienky na výstavbu bytov aj pre súkromných investorov. Malými úpravami v územnom pláne môžeme dosiahnuť v krátkom čase výstavbu až 750 nových bytových jednotiek na sídliskách Vlčince alebo Hájik.Mojou srdcovou záležitosťou je revitalizácia vnútroblokov na sídliskách. Po dvoch rokoch od môjho prvotného návrhu zrevitalizovať vnútroblok medzi ulicami Tatranská, Fatranská a Karpatská máme na stole nielen architektonickú štúdiu, ale už aj právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Ďalším realizovaným projektom bude vnútroblok na Hlinách I a už pripravujem aj revitalizáciu vnútrobloku Tulská a Slovanská cesta.Chcem využiť moderné osvetlenie pre inteligentné opatrenia v oblasti dopravy a bezpečnosti. Stĺpy verejného osvetlenia dnes môžu slúžiť aj ako nočné nabíjačky pre elektromobily na sídliskách a v rezidenčných zónach a môžu byť vybavené kamerovým systémom, ktorý eliminuje krádeže, vandalizmus a pomôže pri nehodách. Takéto systémy dokážu monitorovať kvalitu ovzdušia a údaje zasielať na centrálny register, ktorý ich vyhodnocuje a posiela na dispečing dopravy.Budem pokračovať v koncepčných rekonštrukciách chodníkov, odstraňovaní bariér a zvyšovaní bezpečnosti chodcov na chodníkoch, ale najmä na priechodoch pre chodcov. V cyklodoprave ide nielen o pokračovanie budovania cyklotrás, ale i budovanie cyklistických stojanov či úschovných boxov.Chcem skvalitniť stravovanie v našich školách. Dá sa to zabezpečiť napríklad verejným obstaraním určitých druhov potravín centrálne pre všetky školy, čím sa kvalitnejšie potraviny stanú cenovo dostupnejšie. Zároveň sa môže napríklad v piatok vo všetkých školách podávať grilovaná treska s prílohou z domácej produkcie. Budem klásť dôraz na domáce a sezónne potraviny, dodržiavanie kvality v dodávke potravín od výrobcu až do kuchyne.Pri téme Korytnačka naspäť mestu alebo nová relaxačno-oddychová zóna sa zaväzujem, že pripravím a navrhnem spätné odkúpenie Športovej haly na Bôriku - "Korytnačky" aj s celým areálom za absolútne transparentných podmienok, výhodných pre mesto Žilina. Viem, že to nebude jednoduché. Ale mesto má viac možností, ako preukázalo doteraz a môže vyvinúť tlak. Som pripravený využiť všetky možnosti. Mojou snahou bude získať späť celý areál, aj s bývalým Domom techniky a vybudovať kompletnú relaxačno-oddychovú zónu prepojenú s plavárňou. Z Domu techniky by mohol byť mestský hotel a zisky z tejto činnosti by sa použili na splácanie investície. A ak by sa spätné odkúpenie "Korytnačky" nepodarilo, budem presadzovať postupné budovanie športového areálu na pravom brehu Váhu.Ako prvý krok postavíme malý tréningový zimný štadión s plavárňou. Niečo podobné, ako sa podarilo v Prešove, kde postavili umelú ľadovú plochu a odpadové teplo z výroby ľadu sa využíva v kotolni priľahlej školy. U nás môže "zimáčik" vykurovať plaváreň, takže sa nám investícia doň vráti v podobe úspor za kúrenie po šiestich až siedmich rokoch, keďže odstavíme energeticky neefektívnu tréningovú halu pri starom zimnom štadióne.V Žiline je odpadové hospodárstvo na dobrej úrovni. Patríme medzi špičku na Slovensku. Triedička komunálneho odpadu v Dolnom Hričove dokáže vyseparovať až na 70 percent, zvyšný odpad sa ukladá na skládku mimo Žiliny. Rezervy sú vo zvýšenie podielu separovaného zberu. Osobne presadzujem vybudovanie vlastnej linky na spracovanie kovu a PET fliaš. Ide o dve najbonitnejšie komodity a vlastnou linkou by mesto okrem nových pracovných miest získalo aj viac peňazí do mestskej kasy.