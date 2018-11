P. Hagyari: Tlak verejnosti ma priviedol k tomu, že znova kandidujem

Na archívnej snímke Pavel Hagyari Foto: TASR/Maroš Černý Foto: TASR/Maroš Černý

Prešov 2. novembra (TASR) - O post primátora Prešova sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádza sedem kandidátov. Ako nezávislý kandidát sa o dôveru voličov uchádza 61-ročný advokát a bývalý primátor Pavel Hagyari. Do mesta chce vrátiť život, zlepšiť dopravu a vybudovať soľné mestečko.Neodišiel som z politiky úplne. Som poslancom vo VÚC, aktívne sa zúčastňujem na verejnom živote, pomáham ľuďom. Musím povedať, že aj tlak verejnosti ma priviedol k tomu, že som sa znova rozhodol kandidovať. Je pravda aj to, že sme mali možno na internetových sieťach takú neformálnu dohodu so svojimi priateľmi, podporovateľmi, že pokiaľ dopadnú VÚC-ky dobre pre mňa, z hľadiska volieb, tak sa pokúsim znova kandidovať. Nuž a treba povedať, aj určitá nespokojnosť, ktorá vládne v Prešove, ma priviedla k tomu, že áno, skúsim to ešte raz.Sú problémy, ktoré sú dlhodobé, a sú problémy, ktoré sú aktuálne. Z tých dlhodobých je to doprava. Avšak, tu mesto môže zohrať iba podpornú úlohu, pretože sa čaká na obchvaty mesta Prešov. Chcem zdôrazniť, že juhozápadný obchvat na Košice bol pripravený ešte za mojej éry, s mojimi podpismi, s mojim stavebným povolením, rovnako aj územné konanie na severný obchvat. Rovnako aj súčasná oprava ciest, ktorá v Prešove prebieha, je ešte na základe rozhodnutí, ktoré vydalo mesto, keď som bol primátor. Mne je len trochu ľúto teraz, že sa štyri roky čakalo, rozbehlo sa to trochu neskôr a naraz. Koordinácia musí byť. Bolo by určite ideálne, pokiaľ by sa každý rok urobila jedna križovatka.Ja vnímam najmä ekonomiku, kde sa evidentne zvýšila zadlženosť. Mesto Prešov je najzadlženejšie mesto na Slovensku. Je to o to viac paradoxné, že ekonomika ide veľmi dobre. Mesto má ročne o desať miliónov eur navyše v porovnaní s obdobím za mňa a dlhová služba sa zvýšila takmer na dvojnásobok. V dobrých časoch sa dlh znižuje, nie zvyšuje. To je to, čo vnímam ja, pretože tieto peniaze by sa dali investovať do veľkých projektov, ako napríklad veľkého 50-metrového bazénu, multifunkčnej haly, veľkého mestského parku a podobne. To, čo vnímajú viac ľudia, je, že mesto pomaly upadá, nežije, je tu menej akcií, kvetov, je trošku zanedbané, kosí sa až vtedy, keď ľudia veľmi dudrú či priamo až nadávajú, že v zime sa neposýpa, prípadne neodhŕňa sneh. Podnikatelia sa sťažujú, že úrad výrazne spomalil. To, čo trvalo za mňa dva - tri týždne, a keď bolo súrne okamžite, tak teraz trvá mesiace a mesiace. Tých problémov je pomerne veľa a som presvedčený, že tie 'horúce', ktoré máme vo svojej priamej kompetencii, vieme odstrániť a vieme viac tlačiť na štát, aby urýchlil aj severný obchvat.Ešte v roku 2014 som rozprával so zodpovednými z T-Systems v Košiciach, aby vytvorili pobočku v Prešove. Prečo sa tak nestalo, už neviem, ale vieme znova oživiť tieto rozhovory. Je potrebné diskutovať s Prešovskou univerzitou, aby vytvorila katedru, prípadne priamo fakultu IT, ktorá by bola pre Prešov, a určite by sa to mohlo rozbehnúť. Súmestie Košice – Prešov vnímam ako druhé ekonomické, spoločenské a hospodárske centrum Slovenska.Určite má, napríklad kreatívny priemysel, turizmus, čo je aj ďalší bod môjho volebného programu – obnovenie ťažby soli. Vieme, že mesto by malo vyrastať aj do budúcnosti na prírodných, historických a personálnych danostiach. Je evidentné, že medzi historické a prírodné danosti patrí aj soľ. Nuž, poviem aj úprimne, hrozí nám aj ekologická katastrofa, pretože soľ sa tlačí hore a vybuchuje. Myslím si, že mesto môže byť viac iniciatívne a obnoviť malú ťažbu soli. Nie už v tej veľkej forme ako kedysi, ale na posypovú soľ, bylinkovú soľ, soľ do kúpeľa a podobne. Nie je problém vytvoriť napríklad aj soľné mestečko na spôsob ľadových mestečiek. Soľné bloky nie je problém doviezť či už z Poľska, Ukrajiny a vytvoriť jedno krásne soľné mestečko, ktoré nebude stáť veľa peňazí, ale bude absolútne výnimočné na svete. Automaticky viete dotiahnuť viac turistov. Napríklad ešte aj opál si myslím, že je taký zabudnutý drahokam celej Európy.Už som rokoval s majiteľmi, lebo som skôr pozitívnejší človek, pragmaticky nastavený a myslím si, že v priebehu budúceho roka sa rozbehne aj rekonštrukcia tejto časti. Ešte budeme diskutovať, ak sa podaria voľby, ako by mohlo využiť časť územia aj mesto. Je tam možná promenáda popri Sekčove, obchodíky. Ďalej je tam možné urobiť soľné jazierko, mestečko, vytvoriť niečo výnimočné.Sociálna oblasť je veľmi široká oblasť a treba povedať, že samospráva je čo najbližšie k občanovi. Myslím si, že aj ako člen Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska vieme tlačiť na vládu, aby nám dala viac kompetencií aj v sociálnej oblasti. Určite je možné zvýšiť starostlivosť tak o starších ľudí a rovnako o mladú generáciu. Nuž, ale hľadať aj spôsoby, ako nedovoliť, aby tí ľudia padli úplne na dno, aby ostali na ulici. To znamená, že to opäť buď podporí štát, výstavbu sociálnych bytov, alebo vyňať dlhovú službu pre túto oblasť. Pretože mesto je kritizované v prípade, že je viac zadlžené, ale pokiaľ stavia sociálne byty, je to veľmi dobrá investícia, kde vidím, že aj mladá generácia, aj nízkopríjmové skupiny potrebujú pomoc a mesto je výrazne bližšie ako štát. Bytov je veľmi málo. Na Solivare Pod Hrádkom je možné postaviť určite nejakých 50 - 60 bytov. Rokoval som s ďalšími investormi, ktorí by postavili nájomné byty, ale už aj súkromné.Je pravdou, že materské a základné školy patria pod mesto, stredné školy pod VÚC. Avšak reálnu kompetenciu, reálne peniaze má štát. Takže opäť tlačiť cez ZMOS, aby podporil zvýšenie miezd, ale aj nápad s učiteľskými bytmi, pôžičkami je výborný.Je potrebné otvoriť možno jednu, dve materské školy, pretože evidentne pribúda detí, a pokračovať v rekonštrukcii základných a materských škôl, ktoré patria pod mesto. Musím povedať, že práve za mojej éry sa opravilo najviac základných aj materských škôl, pretože sme na to kládli dôraz. Je potrebné vytvoriť aj podmienky pre šport, kultúru, lebo keď nebudú deti športovať alebo inak sa vyžívať, tak budú potom brať drogy a to by sme asi nechceli.Tých nápadov je veľmi veľa. Viem si predstaviť niekoľko kultúrnych festivalov, ktoré sa už budú opakovať. Tak ako majú športovci svoje štadióny, či už je to nový zimný štadión v spolupráci s PSK a podobne, budeme chcieť vytvoriť možno nejaký klaster pre kultúru, IT, aby tam mladí ľudia našli svoje uplatnenie. Využiť potenciál tých, čo chcú, a vytvoriť podmienky na vytváranie hier, kreatívny biznis, aby sa naučili programovať. Som presvedčený a mám skúsenosti, že Prešov má mimoriadne šikovných, kreatívnych ľudí. Je potrebné ich počúvať a otvoriť im priestor.V prvom období som nemal žiadnych svojich poslancov a našli sme riešenie. V druhom už bola aj časť nezávislých, ale vždy sme našli rozumné riešenie s väčšinou, aby sme sa nepozerali na politickú príslušnosť, ale na projekt, ktorý je v Prešove potrebný.Je to veľmi ťažká otázka, lebo tých problémov je pomerne veľa. Som zvyknutý robiť súbežne. To znamená, že určite chceme, aby sa veľmi rýchlo znova oživilo centrum mesta, aby poriadok a čistota platili okamžite. Súčasne budeme pripravovať projekty, o ktorých som hovoril, tie výnimočné. Budeme naháňať výstavbu futbalového štadióna a rekonštrukciu zimného štadióna, lebo to je v Prešove určite potrebné. Nuž a tie cesty, samozrejme, integrovaná doprava, aby sme len z časti odľahčili dopravu v meste, kým nebudú obchvaty. Určite jednou z priorít by mala byť zmena Delne na veľký mestský centrálny park. Je tam 15 hektárov pôdy, veľa zelene, voda. Za veľmi krátku dobu a pomerne málo peňazí vieme urobiť jeden krásny, nádherný celoročný park.