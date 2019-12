P. Hogan: Európska únia plánuje obnoviť rozhovory s USA o obchode

Na snímke komisár Európskej únie pre obchod, Ír Phil Hogan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 30. decembra (TASR) - Nový komisár Európskej únie pre obchod, Ír Phil Hogan, plánuje obnoviť rozhovory s USA o sporných obchodných otázkach. Ako dodal, so svojim americkým náprotivkom by sa mal prvýkrát stretnúť v januári.Americký prezident Donald Trump najskôr v polovici roka 2018 zaviedol dovozné clá na európsku oceľ a hliník. V tomto roku urobil rovnaký krok v prípade tovarov z EÚ v hodnote 7,5 miliardy USD (6,72 miliardy eur) v súvislosti s dotáciami pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus. Najnovšie sa vyhráža opatreniami voči Francúzsku za jeho digitálnu daň.Hogan, ktorý sa v rámci novej Európskej komisie (začala fungovať od 1. decembra) presunul z predchádzajúcej pozície komisára pre poľnohospodárstvo na pozíciu komisára pre obchod, diskutoval pred Vianocami telefonicky s americkým obchodným splnomocnencom Robertom Lighthizerom. Ako povedal pre denník The Irish Times, dohodli sa, že v polovici januára sa stretnú vo Washingtone, aby rokovali o viacerých problematických bodoch, ktoré komplikujú vzťahy medzi Bruselom a Washingtonom, ako clá na oceľ a hliník či hrozby zavedenia odvetných ciel za digitálnu daň.Obe strany sa síce už skôr usilovali dospieť k dohode s cieľom zrušiť terajšie dovozné clá, blokujú to však agroprodukty. Tie chce Washington do dohody s Bruselom zahrnúť, Európska únia to však odmieta.Brusel a Washington sú v spore aj za paralyzovanie odvolacieho orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Spojenými štátmi, keď USA znemožnili vymenovanie nových sudcov. Zablokovali tak systém riešenia sporov v rámci svetového obchodu.(1 EUR = 1,1153 USD)