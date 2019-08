P. Hřebíčková o režisérovi komédie Cez prsty: Má zvláštnu intuíciu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Jeden z najúspešnejších českých scenáristov Petr Kolečko predstavil tento týždeň v Bratislave svoj filmový režijný debut Cez prsty. Súčasťou premiéry letnej romantickej komédie bolo aj predstavenie jej titulnej pesničky Tvůj svět, ktorú zložil a naspieval český spevák Marcell v spolupráci s Luciou Bílou.Držiteľ Českého leva za scenár k filmu Masaryk, zároveň aj scenárista komédie Padesátka a úspešného televízneho hitu Most! prináša divákom, teraz aj ako režisér a autor námetu, "drsne" romantickú komédiuna svoj spôsob. Nechýba v nej typickýa dialógy zobrazujúce stret mužského a ženského vnímania sveta.Príbeh filmu sa odohráva v prostredí beach volejbalových ihrísk, ale nielen na nich. Linda, ktorú stvárňuje etablovaná tvár českých komédií Petra Hřebíčková, a jej spoluhráčka Pavla (Denisa Nesvačilová) sú, ktoré obetujú plážovému volejbalu všetko. Teda, skoro všetko. Mladšej Pavle tak trochu začínajú tikať biologické hodiny a s priateľom Hynkom (Vojtěch Dyk) chce čo najskôr otehotnieť. To staršia Linda, slobodná a bezdetná, nechápe. Obzvlášť, keď sa im podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy. Všetko však aj tak nakoniec zamotá svojrázny správca ihriska so zaujímavou minulosťou Jíra. Postavu, do ktorej sa premietlo aj veľa z reálneho života scenáristu a režiséra Petra Kolečka, stvárňuje Jiří Langmajer.povedala pre TASR Hřebíčková, predstaviteľka Lindy, profesionálnej beach volejbalistky, ktorá už však nie je najmladšia.podčiarkla rodáčka z Hodonína, ktorá sa do povedomia českých filmových divákov dostala najmä vďaka úlohe Jarušky v Menzelovej snímke Obsluhoval jsem anglického krále (2006).V novej komédii zohráva dôležitú úlohu vzťah jej filmovej Lindy so spoluhráčou Pavlou.podčiarkla herečka, ktorú si diváci na Slovensku môžu pamätať i z komédii Bezva ženská na krku (2016) a Všetko alebo nič (2017).Hřebíčková priznala, že humor a vôbec komediálny žáner obľubuje:Herečka si pochvaľovala aj spoluprácu s režisérom Kolečkom, s ktorým sa pred nakrúcaním filmu Cez prsty nepoznali:Romantickú komédiuocení zvlášť ženské publikum. Film sprevádza titulná pieseň Tvůj svět z dielne Marcela Procházku. Talentovaný hudobník, teraz známy ako Marcell, si na svoj chytľavý soundtrack prizval k spolupráci Luciu Bílou.komentovala hudobnú zložku filmu Hřebíčková. V hereckej zostave filmovej novinky figurujú aj slovenský herci, medzi nimi Marián Miezga, Kristína Greppelová, Radka Pavlovčinová či Ján Jackuliak.Film Cez prsty je v kinodistribúcii od štvrtka 29. augusta.