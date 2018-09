P. Ivanka: SR je špičkou v Európe pri overovaní biometrických údajov

Peter Ivanka v relácii Tablet.TV Tu a Teraz. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 5. septembra (TASR) - Biometrické identifikácie a umelá inteligencia sa vo finančníctve využíva čoraz viac. V overovaní údajov prostredníctvom biometrie tváre je Slovensko špičkou v Európe. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Peter Ivanka zo spoločnosti Softec.povedal Ivanka s tým, že každý človek má jedinečnú tvár a platí to aj pre jednovaječné dvojčatá.vysvetlil Ivanka.Pokiaľ si chce klient založiť účet, alebo získať nejaký produkt, dá sa to aj na diaľku vďaka zmene legislatívy.upozornil Ivanka.Pri takomto spôsobe overení totožnosti klient odfotí seba aj svoj občiansky preukaz a musí absolvovať aj takzvaný test, kde napríklad na smartfóne sleduje nejaký pohyblivý bod.Biometrické údaje sa budú využívať na predaj produktov v budúcnosti čoraz viac, pretože trendom je zjednodušenie a zrýchlenie ich predaja.dodal Ivanka.