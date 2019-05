P. Javorčík: Aj po 15 rokoch pre SR platí, že členstvo v EÚ je úspešné

Na snímke stály predstaviteľ SR pri EÚ Peter Javorčík. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 2. mája (TASR) - Pre Slovensko aj po 15 rokoch platí, že vstup do Európskej únie možno považovať za úspešný príbeh. Uviedol to pre TASR vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík po skončení panelovej diskusie venovanej 15. výročiu rozšírenia EÚ o desať nových krajín.Zastúpenie SR pri EÚ podujatie pripravilo spolu s think-tankom Carnegie Europe a okrem Javorčíka vystúpili na ňom riaditeľ Carnegie Europe Tomáš Valášek a veľvyslanec Francúzska pri EÚ Philippe Léglise-Costa.upozornil veľvyslanec. To podľa neho neplatí len z hľadiska ekonomického rozvoja a budovania infraštruktúry, ale aj celkového nastavenia spoločnosti.Zdôraznil zároveň, že nič nie jea sú aj problémy spojené s členstvom v EÚ,ako pred 15 rokmi.opísal situáciu Javorčík.Určitý stav vzdialenosti či odcudzenia ľudí od inštitúcií EÚ možno podľa jeho slov vnímať aj ako generačnú otázku, stále však platí, že občanom treba viac vysvetľovať, aké sú výhody členstva v EÚ. Že tie výhody nie sú len v prísune peňazí a vo financovaní niektorých projektov, ale že my sami sme súčasťou rozhodovacieho procesu v EÚ, že vieme ovplyvňovať to, čo sa deje na európskej scéne. Dodal, že Slovensko nie je veľká členská krajina, ale má svoje pevné zastúpenie v Bruseli - cez eurokomisára, europoslancov - a má aj svoj hlas v Európskej rade na úrovni premiérov a ministrov.zdôraznil Javorčík.Podľa jeho slov úspešný príbeh SR v EÚ je dobrým príkladom aj pre kandidátske krajiny západného Balkánu, ktoré klopú na dvere EÚ. Dodal, že Slovensko ešte nezabudlo na skúsenosti s prístupovým procesom a s prípravami na členstvo. Dodal, že je veľa projektov, ktoré SR robí na národnej aj na európskej úrovni, leboaby sa Únia aj naďalej rozširovala a aby sme po brexite nezostali spoločenstvom 27 krajín.skonštatoval Javorčík.