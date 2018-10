P. Kareš: MMA bude patriť 21. storočie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - ACB Foto: TASR - ACB

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Organizácia zmiešaných bojových umení XFN prinesie na nasledujúcich galavečeroch aj súboje profesionálneho boxu. Najbližšie 18. novembra sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vráti medzi povrazy najúspešnejší slovenský profiboxer Tomáš "Tomi Kid" Kovács.Na decembrovom podujatí v pražskej O2 aréne obstarajú čisto pästiarsku konfrontáciu raperi Marpo a Patrik "Rytmus" Vrbovský a podľa výkonného riaditeľa XFN Petra Kareša sú boxerské zápasy v hre aj na ďalšie akcie.povedal Kareš pre TASR.Spojenie MMA a boxu na jednom galavečere je oživenie na domácej scéne, ale pri globálnom pohľade nejde o novinku. Kareš potvrdil, že inšpirácia pochádza z Ázie, kde rôzne bojové športy prezentuje nezadržateľne rastúca organizácia ONE FC. Vznikla v roku 2011 so sídlom v Singapure a v súčasnosti už disponuje základným kapitálom vyše 250 miliónov amerických dolárov.zhodnotil nedávno časopis Forbes, podľa ktorého majú tieto dve organizácie duopol na odvetvie.Predstaviteľom ONE FC sa v októbri podarilo zlanáriť bývalého šampióna ľahkej váhy UFC i Bellatoru Eddieho Alvareza z USA, čím zdôraznili svoje ambície. Výkonný riaditeľ Chatri Sityodtong tvrdí, že jeho spoločnosť sa nielen stane hodnotnejšou než liga amerického futbalu NFL, ale "pohltí" UFC. Špecializovaný portál Bloody Elbow však získal finančné záznamy a tie zatiaľ neodrážajú odvážne vyhlásenie lídra ONE FC.povedal Kareš.Dosiaľ najpozoruhodnejšia ukážka, že viaceré bojové športy môžu patriť do rovnakej arény, sa uskutočnila v Bangkoku na galavečere "Kráľovstvo hrdinov" začiatkom mesiaca. Po súbojoch v kickboxe, thajskom boxe či MMA prišiel na rad hlavný duel, v ktorom domáci Srisaket Sor Rungvisai - člen elitnej desiatky rebríčkov naprieč hmotnostnými kategóriami profesionálneho boxu - obhájil opasok verzie WBC v supermušej váhe dvanásťkolovým víťazstvom nad Mexičanom Iranom Diazom. Priamy prenos sa dal pozerať v 138 krajinách, podľa oficiálnej stránky mal dosah na 1,7 miliardy ľudí.Na Slovensku ani v Česku nie sú možnosti na takéto závratné čísla, naplnenie želanej návštevnosti na XFN 14 by však znamenalo úspech pre MMA/box v regióne.dodal Kareš. Jeho organizácia zavíta na Slovensko aj koncom februára v Košiciach.