P. Kažimír by bol podľa J. Richtera dôstojným šéfom NBS, SaS nesúhlasí

Bratislava 26. júla (TASR) - Súčasný minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) má všetky predpoklady plniť dôstojne úlohu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Myslí si to jeho stranícky kolega a minister práce Ján Richter.uviedol Richter v stredu (25.7.) v reakcii na medializované informácie o možnom odchode Kažimíra do centrálnej banky.Richter pripomenul, že Kažimír je jedným z najuznávanejších ministrov financií v rámci Európskej únie (EÚ).dodal šéf rezortu práce.Opačný názor má opozičná SaS. Podľa nej Kažimír do vedenia NBS nepatrí.uviedli liberáli v stanovisku. Guvernéra NBS na návrh vlády volí parlament, následne ho ešte do funkcie musí menovať prezident.Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka súčasný minister financií nedokázal využiť priaznivé ekonomické podmienky vo svete i na Slovensku na zásadnú konsolidáciu verejných financií, predovšetkým na výdavkovej strane.doplnil poslanec a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca.Možný presun Kažimíra do NBS sa v médiách spomína už dlhšie. Ako v utorok (24.7.) napísal denník Sme, Kažimír chce byť ešte pri schvaľovaní rozpočtu na budúci rok, o ktorom parlament zvykne rokovať v novembri. Potom má v pláne vzdať sa funkcie ministra a presunúť sa do centrálnej banky. Na otázky o jeho budúcnosti reagoval pre Sme slovami: