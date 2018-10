P. Kažimír: Dôchodkový strop ide proti udžateľnosti verejných financií

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) - Ústavné zastropovanie dôchodkového veku ide podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) proti udržateľnosti verejných financií. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Návrh na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov je v parlamente v druhom čítaní, plénum by malo o ňom hlasovať budúci týždeň v utorok (23.10.).myslí si Kažimír.Podobný názor na tento návrh má aj opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS).uviedol Jurzyca.Podľa ministra financií sa však dá dlhodobá udržateľnosť po zastropovaní dôchodkového veku riešiť inými opatreniami ako predlžovaním veku odchodu do dôchodku.vymenoval Kažimír.Toto však budú úlohy nadchádzajúcich vládnych garnitúr.dodal Kažimír.