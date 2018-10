P. Kažimír: Euroskupina nerokuje o návrhu Ríma na vyšší deficit

Na archívnej snímke Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 1. októbra (TASR) - Návrh talianskej vlády zvýšiť deficit verejného rozpočtu v roku 2019 nie je súčasťou pondelkových rokovaní ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Luxemburgu. Uviedol to minister financií SR Peter Kažimír po príchode na rokovanie.Kažimír zopakoval slová šéfa Euroskupiny Mária Centena, že rozhodnutie talianskej vlády stanoviť deficit vo výške 2,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2019, nie je súčasťou dohodnutej rokovacej agendy. Zároveň však priznal, že eurozóna už niekoľko týždňov pozorne sleduje dianie v Ríme. Najnovší návrh talianskej vládnej koalície je totiž trojnásobok cieľa predchádzajúcej administratívy (0,8 %), čo si v Bruseli dobre uvedomujú.Šéf slovenského rezortu financií v tejto súvislosti pripomenul, že Taliansko nechce prekročiť hranicu troch percent HDP.uviedol Kažimír.Taliansko má najväčší dlh medzi najvýznamnejšími ekonomikami EÚ - takmer 131 % HDP. Vláda v Ríme je pod tlakom EÚ udržať verejné výdavky pre obavy, že by určitá nedisciplinovanosť mohla zasiať semená novej dlhovej krízy v eurozóne.Taliansky minister financií Giovanni Tria, ktorý nie je členom ani jednej z koaličných strán, navrhoval budúcoročný deficit na úrovni 1,6 % HDP, populistické Hnutie 5 hviezd (M5S) si však presadilo navýšenie deficitu. Líder M5S Luigi Di Maio v tejto súvislosti vyhlásil, že dodatočných 33 miliárd eur pomôže. Cieľom vyšších výdavkov populistickej vlády je financovať predvolebné sľuby - znížiť vek odchodu do dôchodku, znížiť dane, investovať do infraštruktúry a podporiť sociálne istoty.Aj Kažimír v tejto súvislosti pripomenul, že Taliansko má suverénnu a populárnu vládu, ktorá chce plniť svoje predvolebné sľuby. Zároveň však dodal, že na druhej strane je Taliansko súčasťou klubu eurozóny a z tohto pohľadu by mala byť namieste aj potreba prispôsobiť sa.opísal situáciu Kažimír. Odmietol špekulácie o kríze a vyjadril nádej, že eurozóna bude schopná uvedené pravidlá vymáhať. Zároveň upozornil na skutočnosť, že "starým a spoľahlivým" spojencom fiškálnej disciplíny sú trhy. A to by malo platiť aj v prípade Talianska.Podľa tlačovej agentúry Reuters spor medzi Rímom a Bruselom sa môže vyhrotiť aj preto, že talianska vláda plánuje udržať deficit na úrovni 2,4 % počas obdobia troch rokov, kým Európska komisia v zmysle udržateľnosti stavu verejných financií predvída jeho postupné klesanie až na nulu.