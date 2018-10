P. Kažimír má záujem o pozíciu guvernéra NBS, uviedol to P. Pellegrini

Na archívnej snímke Peter Kažimír. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 4. októbra (TASR) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) má záujem o pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) a nie je vylúčené, že sa o toto miesto bude uchádzať ešte počas aktuálneho volebného obdobia. V prvom vydaní politickej relácie TV Pravda to povedal predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Pellegrini povedal, že na pozícii ministra financií v jeho vláde možno dôjde k výmene. "" povedal s tým, že podľa neho by bol Kažimír dobrým nástupcom Jozefa Makúcha, ktorý je súčasným guvernérom NBS.Premiér nevylúčil, že k tejto zmene by mohlo dôjsť ešte do konca tohto roka. "poznamenal Pellegrini v diskusnej relácii TV Pravda.Kto by sa mohol stať novým ministrom financií, predseda vlády nepovedal. Podľa neho nastavil Kažimír". Uviedol však, že o tejto nominácii sa s prezidentom Andrejom Kiskom radiť nebude." povedal Pellegrini. Ako ďalej doplnil,