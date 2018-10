P. Kažimír odovzdal v Indonézii humanitárnu pomoc po zemetrasení

Na archívnej snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 11. októbra (TASR) - Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) odcestoval na pracovnú cestu do Indonézie a Kambodže. Cesta má podľa rezortu financií aj humanitárny rozmer.opísali z tlačového odboru rezortu financií.V Kambodži prijme podpredsedu vlády jeho veličenstvo kráľ Norodom Sihamoni a minister absolvuje aj rokovania s podpredsedom vlády, ministrom financií a hospodárstva. Spolu s oficiálnou delegáciou ministerstva financií sa cesty zúčastňuje aj 23-členná podnikateľská misia.Prvou zastávkou slovenskej delegácie je podľa ministerstva financií hlavné mesto Indonézie Jakarta.priblížili z tlačového odboru.Okrem humanitárnej pomoci je Slovensko podľa rezortu pripravené ponúknuť európskemu mechanizmu civilnej obrany voľnú kapacitu slovenského špeciálu na prípadnú evakuáciu ľudí z postihnutých ostrovov do záchytných miest a stredísk, kde im môže byť poskytnutá potrebná pomoc a z ktorých môžu byť následne prepravení do rodných krajín, napríklad do Európy.uviedol minister Kažimír. Po návšteve Jakarty sa delegácia ministerstva financií presunie na výročné zasadnutie MMF a SB do Nusa Dua.doplnilo ministerstvo. Ide o firmy pôsobiace najmä v potravinárskom, strojárskom či drevárskom priemysle, energetike a informačno-komunikačných technológiách.Niektoré z firiem už podľa ministerstva v Indonézii pôsobia a misiu chcú využiť na rozšírenie spolupráce.vysvetlili z tlačového odboru.