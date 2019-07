P. Kotuliaková: Dievčatám ukazujeme svet IT kreatívne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. júla (TASR) - O štúdiu a kariére v oblasti IT uvažuje podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) pätina dievčat vo veku 14 až 17 rokov. Organizácia Aj Ty v IT sa snaží dievčatám kreatívne ukázať svet IT a techniky a podporovať ich v záujme o túto oblasť. Z prieskumu vyplýva, že dievčatá od štúdia informatiky odrádza napríklad nízke sebavedomie v porovnaní s chlapcami či predstavy o prílišnej náročnosti štúdia.vysvetlila riaditeľka organizácie Aj Ty v IT Petra Kotuliaková. "doplnila.V súčasnosti je podľa Kotuliakovej svet IT čoraz viac zatvorený do škatúľ. Všetky zariadenia sú uzavreté a je ťažké sa dostať aj do telefónu a zistiť, ako funguje. "" vysvetlila.Dievčatá podľa nej potrebujú v tejto oblasti viac povzbudenia, odvahy a aj vecí, ktoré môžu objavovať." dodala.Ako ukázal prieskum IVO, pevne rozhodnuté ísť študovať informatiku sú tri percentá dievčat. Dievčat, ktoré sa pre štúdium v tejto oblasti stále rozhodujú, je podľa prieskumu 18 percent. Okrem náročnosti štúdia či obavy z porozumenia v oblasti techniky ich často odrádza nedostatok informácií o kariére informatičky, ako aj odhováranie rodičmi.Slovensko je podľa analytika IVO a autora projektu Mariána Velšica takmer na chvoste v podiele IT špecialistov v krajinách Európskej únie podľa pohlavia. Na Slovensku je podiel mužov 88 percent a podiel žien 12 percent na všetkých pracovníkov v tomto sektore. Digitálna priepasť je obrovská, pričom tento problém sa podľa Velšica ťahá naprieč celou Európskou úniou.