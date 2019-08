P. Krajňák: Pre Solivar je prioritou cesta, ktorá obíde obytnú zónu

Peter Krajňák, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 5. augusta (TASR) – Z hľadiska riešenia dopravných problémov v mestskej časti Prešov – Solivar je prioritou výstavba cesty, ktorá prepojí Zlatobanskú a Jesennú ulicu, ako aj vybudovanie parkoviska pri Národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Solivar. Pre novinárov to v pondelok uviedol mestský poslanec Peter Krajňák (Most-Híd).povedal poslanec, ktorý je aj štátnym tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.Mesto už má výsledky štúdie na cestnú komunikáciu, ktorá prepojí ulice Jesenná a Zlatobanská.skonštatoval Krajňák. Koncepčné riešenie musí byť podľa neho súčasťou prípravy nového územného plánu, ako aj jasnej predstavy, ako sa bude juhovýchodná časť Prešova v najbližších desaťročiach vyvíjať.Najmä obyvatelia Kysuckej ulice sa dlhodobo sťažujú na preťaženú a problémovú dopravu, ako aj hrozby od áut pre chodcov vzhľadom na úzke chodníky, v ktorých sú navyše osadené stĺpy verejného osvetlenia. V minulosti v tejto časti osadili spomaľovače a rýchlosť obmedzili na 30 kilometrov za hodinu.Podľa miestneho obyvateľa Vladimíra Lipku prejde Kysuckou ulicou za deň až 6000 áut. Zavedenie zóny 30 km/h podľa neho neprinieslo očakávané výsledky, pretože vodiči často nedodržujú toto obmedzenie a jazdia až 60 - 70 kilometrovou rýchlosťou.povedal. Komplexné riešenie celej oblasti by malo byť podľa neho zamýšľanou novou komunikáciou.Prešovská radnica potvrdila, že Kysuckú ulicu vo veľkej miere využívajú vodiči smerujúci z mesta do prímestských obytných častí, ako sú Tichá dolina, Vlčie doly, Čergov, Košariská či plánovaný Stavenec.informovala TASR Lenka Šitárová z mestského úradu.Krajňák za problém označil aj nedostatok miest na parkovanie pri NKP Solivar, ktorý sa stal vyhľadávanou pamiatkou, ale aj miestom kongresov a spoločenských podujatí.dodal.