P. Kresák vstúpil do strany Dobrá voľba, bude za ňu aj kandidovať

Na archívnej snímke Peter Kresák. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 12. novembra (TASR) - Nezaradený poslanec parlamentu Peter Kresák, ktorý nedávno opustil klub Mosta-Híd, vstúpil do neparlamentnej strany Dobrá voľba. Za stranu bude kandidovať aj v budúcoročných voľbách do NR SR. TASR to potvrdila hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová.Dobrú voľbu založil exminister Tomáš Drucker. K strane sa nedávno pridali poslanci, ktorí odišli z klubu Mosta-Híd. Ide o Martina Fedora a Katarínu Cséfalvayovú. Kresák v rozhovore, ktorý Denník N zverejnil v utorok, pripustil možnosť vstupu do tejto strany.napísala Dobrá voľba na sociálnej sieti.Fedor pre TASR uviedol, že Kresák s Dobrou voľbou spolupracuje napríklad pri príprave legislatívnych návrhov vzhľadom na jeho právnické skúsenosti.