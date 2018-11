P. Litvinov: Okupácia Československa bola zároveň útokom na naše sny

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vpravo) prijal Pavla Litvinova (vľavo), ktorý sa v roku 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnil na demonštrácií proti okupácii Československa 7. novembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 7. novembra (TASR) - Keď Sovieti poslali vojská do Československa, zdalo sa nám, že poslali ich aj proti našim túžbam po lepšom živote, hovorí Pavel Litvinov, ktorý sa v roku 1968 na Červenom námestí v Moskve zúčastnil na demonštrácii proti okupácii Československa. V stredu ho prijal prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa mu za to osobne poďakoval.povedal Kiska o Litvinovovi a jeho siedmich spoločníkoch, ktorí sa štyri dni po vpáde vojsk do Československa postavili na Červené námestie s československou vlajkou a plagátmi.poznamenal Kiska po rozhovore s Litvinovom.Litvinov spomína, že sa na námestie postavil z dvoch dôvodov. Prvým bol obdiv k socializmu s ľudskou tvárou.konštatuje. Druhým dôvodom bolo, že sa mu zdalo nefér, že taká veľká krajina napadla malú.O rokoch strávených vo väzení a v baniach hovorí, že čakal horšie. Myslel si, že ho zavrú do pracovného tábora, kde by za ním nemohla chodiť rodina. Mal vtedy 28 rokov. Nikdy nedostal odškodnenie, v tichosti ho však rehabilitovali. Aspoň však už môže navštevovať Rusko.O súčasných pomeroch v Rusku hovorí, že je to stále tá istá krajina.povedal Litvinov, ktorý pripomenul okupáciu Krymu alebo útok na Gruzínsko. Aj ruskú televíziu, ktorú si občas zapne, považuje za porovnateľnú s komunistickou propagandou.