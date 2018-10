P. Moscovici: Euro ochraňuje Taliansko

Francúzsky politik Pierre Moscovici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. októbra (TASR) - Taliansko vie, že euro ho chráni, uviedol v utorok komisár EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. Týmto spôsobom odpovedal na vyhlásenie jedného talianskeho politika, že problémy krajiny by sa vyriešili, ak by opustila eurozónu.Výnosy 10-ročných talianskych dlhopisov v utorok vyskočili na 4,5-ročné maximum. Trh tak zareagoval na vyjadrenia Claudia Borghiho, ktorý je ekonomickým expertom vládnej Ligy Severu. Podľa Borghiho by sa Taliansku viac darilo mimo eurozóny.povedal Moscovici.uviedol Moscovici pred stretnutím ministrov financií EÚ.