P. Nereča: Slovensko nezažilo podobný zásah hasičov po výbuchu

Na snímke terénne úpravy v okolí 12-podlažnej bytovky pred demolačnými prácami. Bytovku na Mukačevskej ulici v Prešove natoľko poškodil piatkový (6. decembra) výbuch plynu, že ju budú musieť búrať. Výbuch poškodil aj okná susedných bytoviek. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 10. decembra (TASR) – Slovensko nezažilo podobný zásah hasičov, aký sa odohral po výbuchu plynu pred panelákom v Prešove. Na tlačovej konferencii to v utorok uviedol prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavol Nereča.uviedol Nereča. Ako doplnila Jana Morávková z odboru protipožiarnej prevencie, neexistuje občianska budova, ktorá je projektovaná na výbuch.Podľa Nereču sa prví hasiči dostavili na miesto zásahu do piatich minút. Celkovo pri požiari zasahovali desiatky hasičov. Po dorazení na miesto požiaru registrovali rovno pred vchodom bytovky väčší požiar, ktorý bol očividne spôsobený plynom, opísal situáciu veliteľ zásahu Peter Bartoš.doplnil. Po tom ako prišli hasiči dovnútra bytovky, zistili, že vchod na schodisku bol zatarasený troskami.Počas zásahu bola nasadená aj výšková technika Bronto, ktorá mala problém s rozložením vzhľadom na nevyhovujúce podmienky.uviedol Bartoš. Dodal, že nechať obyvateľov bytovky, aby zostúpili po rebríku, bolo vylúčené pre poveternostné podmienky, mrznúci dážď aj pre pokročilý vek niektorých obyvateľov.Hasiči reagovali aj na kritiku o nepoužití vrtuľníka.uviedol Bartoš, ktorý doplnil, že vďaka záberom z policajného dronu videli na streche otvorené panely a plechy. Tie by mohli v prípade preletu vrtuľníka spadnúť a ohroziť aj zasahujúcich hasičov.Na utorkovej tlačovej konferencii sa zúčastnila i ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorá ocenila prácu hasičov a avizovala, že sa vo štvrtok (12. 12.) stretne so zasahujúcimi hasičmi.V jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku vybuchol v piatok (6. 12.) plyn. Nešťastie si vyžiadalo sedem obetí, jedna osoba je nezvestná a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila.