P. Pamula chce úpravu podmienok investičnej pomoci v cestovnom ruchu

Peter Pamula. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) – Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu by sa mali upraviť. Navrhuje to poslanec koaličnej SNS Peter Pamula v novele zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú predložil do Národnej rady (NR) SR. Poslanci by sa právnou normou mali zaoberať na septembrovej schôdzi.Poskytovateľom investičnej pomoci formou dotácie na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok by malo byť prijatím tejto úpravy Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Postup pri posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc, schvaľovanie investičnej pomoci, zmenu podmienok a zrušenie rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci upravuje návrh odkazom na zákon o regionálnej investičnej pomoci. Príslušným ministerstvom pre oblasť cestovného ruchu pritom bude rezort dopravy.Vymedziť sa zároveň majú formy investičnej pomoci, ktorými by mali byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom. Prijímateľom investičnej pomoci má byť fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom.Pamula poukázal na to, že prijatím zákona o regionálnej investičnej pomoci s účinnosťou od apríla 2018 bol zrušený zákon o investičnej pomoci, ktorý upravoval postup pri podaní investičného zámeru pre oblasť cestovného ruchu. Upozornil, že novelizácia zákona o podpore cestovného ruchu z januára 2019 zároveň uzákonila ako jednu z foriem nástrojov financovania rozvoja cestovného ruchu poskytnutie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Návrh zákona tak bol podľa neho vypracovaný v dôsledku neexistujúcej právnej úpravy, na základe ktorej by bolo možné poskytnúť investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu.