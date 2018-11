P. Papan: Vstúpiť do on-line podnikania sa oplatí napriek konkurencii

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. novembra (TASR) – Vstúpiť do on-line podnikania sa oplatí napriek konkurencii z Ázie a Ameriky. Ak podnikateľ bude dostatočne vzdelaný a bude mať dobré softvérové vybavenie, môže ísť do súťaže s kýmkoľvek. Pre TASR to uviedol vo štvrtok výkonný riaditeľ Asociácie e-shopov Európskej únie Peter Papan počas odbornej konferencie Ako budovať úspešný e-shop.Na Slovensku je zaregistrovaných asi 11.000 elektronických obchodov a pokračuje tendencia ich ročného rastu vo výške 10 až 15 %.pokračoval s tým, že Slováci majú záujem o niekoľkonásobne väčší a sofistikovanejší český trh.V minulosti boli týmto elektronickým spôsobom na predaj najmä biela a čierna technika, v súčasnosti sú v popredí kozmetika, oblečenie, knihy a iný tovar.V slovenských podmienkach je možno považovať e-shop s mesačnou tržbou 1000 eur až 2000 eur za malý.konštatoval. Zdôraznil, že ich treba vzdelávať v technológiách, aby sa dostali do kategórie malých a stredných podnikateľov.E-shop je biznis, s ktorým sa dá začať relatívne jednoducho, uviedol pre TASR účastník podujatia, prodekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Peter Filo. Škola organizuje podujatia, počas ktorých študenti otestujú svoje produkty a námety na lokálnom trhu.priblížil prodekan Filo.