P. Pellegrini aj A. Kiska vylučujú spoluprácu s ĽSNS

Na archívnej snímke podpredseda strany Smer-SD a volebný líder Peter Pellegrini. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. decembra (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) aj bývalý prezident a predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska vylučujú spoluprácu s ĽSNS. Zhodli sa na tom obaja v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.Smer-SD podľa Pellegriniho nepôjde do vlády s "". Kiska Pellegrinimu verí, myslí si však, že premiér nie je ten, kto riadi krajinu. "" uviedol Kiska. Doplnil, že Fica nikdy nevidel povedať slová, ktoré hovorí premiér o tom, že Smer-SD neplánuje spoluprácu s ĽSNS. Pellegrini naopak exprezidentovi v diskusnej relácii vyčítal, že sa nezúčastňoval pietnych akcií v súvislosti s bojom proti fašizmu.V súvislosti s obvineniami exprezidenta aj predsedu sociálnych demokratov premiér uviedol, že pokiaľ veríme polícii aj prokuratúre, tak jej musíme dôverovať, že má dôvody konať aj proti Ficovi a Kiskovi. Zároveň tvrdí, že Kiska by sa mal postaviť k veciam "". "" povedal premiér. Poznamenal, že nebude zasahovať do práce polície a prokuratúry. Zároveň odmieta, aby niekto povedal na všetkých policajtov, že ide o "".Bývalý prezident v diskusnej relácii uviedol, že sa v hoteli Bôrik stretol s Ficom, Romanom Krpelanom a Pellegrinim, kde mu povedali, že ak bude Fico vymenovaný za predsedu ústavného súdu, bude pokoj, a ak to nespraví, tak". Pellegrini poprel, že by chcel u niekdajšieho prezidenta vybaviť takéto miesto pre Fica.Témou diskusie bola aj piatková (6.12) tragédia v Prešove, kde došlo k výbuchu v bytovom dome. Pellegrini poznamenal, že vláda už pre Prešov schválila milión eur a je pripravená podporiť aj výstavbu náhradného bývania pre ľudí z tohto paneláka. Kiska súhlasil s tým, aby sa týmto ľuďom pomohlo aj takýmto spôsobom.