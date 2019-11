P. Pellegrini: Bratislava by mala plniť aj služby kraja, má to logiku

Na snímke premiér Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po rokovaní vlády v Primaciálnom paláci v Bratislave 27. novembra 2019. Členovia kabinetu rokovali so zástupcami bratislavského magistrátu o riešení aktuálnych potrieb Bratislavy ako hlavného mesta SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) – Mesto Bratislava so svojím okolím by malo plniť aj služby kraja. Povedal to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády SR v bratislavskom Primaciálnom paláci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). To, že existuje samostatne hlavné mesto a zároveň aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK), nemá podľa neho opodstatnenie. Zlúčenie mesta Bratislava a BSK do jedného s tým, že by primátor plnil úlohy aj predsedu kraja, vníma Pellegrini ako logické a podporil by ho.V prípade bratislavského regiónu vníma samosprávny kraj predseda vlády akopovedal. Hlavné mesto verzus BSK podľa neho vôbec nemá opodstatnenie, aby existovali takéto dve entity. Primátor Bratislavy Matúš Vallo podotkol, že v Bratislave sú tri úrovne riadenia, a to mesto, mestská časť i samosprávny kraj.spresnil. Ak majú aj naďalej ostať na Slovensku samosprávne kraje, je za to, aby bolo mesto Bratislava samostatným krajom.Premiér upozornil, že z dlhodobého hľadiska je súčasné územno-správne členenie SR neudržateľné.poznamenal. Sústreďovanie služieb a centralizovanie do väčších celkov je podľa jeho slov určite účelné. Poukázal pritom aj na Bratislavu a Košice.uviedol.Pellegrini tvrdí, že je na mieste nájsť odvahu pri novele zákona o Bratislave či novele zákona o meste Košice apovedal premiér.Vallo priznáva, že sa bude musieť niečo udiať a neefektívnosť napraviť. Poukázal pritom na Česko a systém zlúčených obcí.vysvetlil.