P. Pellegrini by mal podľa T. Gašpara uvažovať o vstupe do PS

Na archívnej snímke Tibor Gašpar. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by podľa jeho posledných krokov mal skôr uvažovať o vstupe do Progresívneho Slovenska, určite majú veľa spoločného. Odkazuje mu to bývalý policajný prezident Tibor Gašpar na sociálnej sieti. Reaguje tým na premiérove slová, že Gašpar by nemal byť na kandidačnej listine Smeru-SD pre budúcoročné parlamentné voľby a mal by sa snažiť očistiť svoje meno.Premiérove vyjadrenia považuje Gašpar za súčasť jeho novej mediálnej stratégie a naháňanie politických bodov.uviedol Gašpar. Podotkol, že počas jeho pôsobenia na čele Policajného zboru sa Pellegrini k jeho práci ani osobe nevyjadroval kriticky. Označoval ho za profesionála na správnom mieste.Bývalý policajný prezident naďalej nevylučuje vstup do politiky, ale nie je to jeho prioritou.dodáva.Medializované informácie o tom, že by sa mohol objaviť na volebnej kandidátke Smeru-SD, označil Gašpar za pokus o eskaláciu konfliktu medzi Pellegrinim a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, ktorý sa médiá podľa Gašpara snažia podsúvať verejnosti. Gašpar zároveň na sociálnej sieti kritizuje opozíciu, v ktorej podľa neho začína byť viac premiérov ako členov.Pellegrini v súvislosti s informáciami, že by sa Gašpar mohol objaviť na kandidátke Smeru-SD, v utorok uviedol, že by na nej byť nemal.doplnil Pellegrini. Gašpar odstúpil z funkcie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.