P. Pellegrini: Do koalície so stranou ako ĽSNS nikdy nepôjdem

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odmietol konštrukciu, podľa ktorej by bola ĽSNS koaličným partnerom Smeru-SD. V sobotnej rozhlasovej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že do koalície s takouto stranou nikdy nepôjde.Skonštatoval, že rokovania o podpore zákonov s ňou tolerovať vie, nie však rokovania o spoločnej koalícii. Verí, že zo strany Smer-SD s ĽSNS nikto o tom ani nerokuje. Kritizoval nielen názory kotlebovcov o zahraničnej politike, ale aj popieranie holokaustu a ďalšie. Konanie Najvyššieho súdu (NS) SR v súvislosti s kauzou prípadného rozpustenia ĽSNS hodnotiť nechcel.Trvá na svojom názore, že strana je svojou ideológiou a politikou neprijateľná, pretože sa snažíformou rehabilitovať režim, ktorý. Zdôraznil však, že treba rešpektovať názor voličov, ktorí ju podporili vo voľbách.Premiér reagoval aj na svoje výroky v HNtelevízii. Na otázku, kto má moc konať, keď nie on, odpovedal, že mal na mysli konanie bez toho, aby musel hľadať konsenzus a dohodu so širokým spektrom ľudí. V súvislosti s nemocnicami na Slovensku povedal, že ich súčasný zlý stav sa nedá tolerovať.Privítal reakcie verejnosti na jeho výzvu v prípade nemocníc a očakáva ďalšie podnety od občanov. Reagovať na ne chce najskôr telefonátom či rozhovorom s riaditeľmi, ale aj zriaďovateľmi dotknutých nemocníc. Chce, aby situáciu dali do poriadku.Podobné problémy sú podľa neho jedným z dôvodov, prečo sa frustrovaní ľudia utiekajú k stranám ako ĽSNS. Skonštatoval, že jediným liekom, ako bojovať proti extrémistickým stranám, je, aby ľudia videli výsledky práce a riešenia problémov. "Jedine vtedy nám budú opäť veriť," povedal.