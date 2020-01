P. Pellegrini: Kampaň pred voľbami bude asi viac o emóciách

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas vyhlásenia k vzniku Slovenskej republiky 1. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) – Predseda vlády SR a volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini si želá, aby sa volebná kampaň zmenila na dialóg o budúcnosti krajiny a vecných riešeniach, ktoré pred Slovenskom stoja. Obáva sa však, že v realite budú prevládať témy, ktoré rozdeľujú spoločnosť.povedal Pellegrini v koncoročnom rozhovore pre TASR. Myslí si, že strana, ktorú povedie do volieb, reflektuje na to, že sa spoločnosť mení a prežije a uspeje iba strana, ktorá dokáže na tieto zmeny reagovať.potvrdil Pellegrini, podľa ktorého bola s týmto cieľom aj zostavená kandidátka do volieb.upozornil.Parlamentné voľby sa uskutočnia 29. februára 2020. O hlasy voličov sa uchádza 25 strán a hnutí.