P. Pellegrini ocenil prácu podpredsedu EK pre Energetickú úniu

Na archívnej snímke podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 6. novembra (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) ocenil prácu podpredsedu Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča. Ten vo voľbách do Európskeho parlamentu nebude lídrom Strany európskych socialistov (PES). Premiér to uviedol v utorok počas brífingu po rokovaní vlády v Skalici.Podľa premiéra Šefčovič urobil veľa nielen pre EÚ, ale aj pre Slovensko.povedal.Pellegrini podotkol, že aj napriek tomu, že Šefčovič nebude označený za hlavného kandidáta PES vo voľbách do EP, tak bude zodpovedný za prípravu programu, s ktorým európski socialisti pôjdu do volieb.Socialistov povedie súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ Frans Timmermans, bude sa tak môcť uchádzať o post predsedu Komisie. Potvrdil to Šefčovič, ktorý pôvodne chcel zabojovať o post šéfa EK. Timmermansovu kandidatúru Šefčovič podporuje.