P. Pellegrini odcestoval do Bruselu na summit EÚ

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v stredu popoludní na trojdňovú návštevu do Bruselu, počas ktorej sa zúčastní na zasadnutí Európskej rady a na summite Ázia - Európa (ASEM).Summit EÚ sa začne stredajšou pracovnou večerou, na ktorej budú lídri EÚ hovoriť aktuálnom stave brexitových rokovaní s Britániou. Pellegrini by mal ešte pred samotnou večerou absolvovať i koordinačné stretnutie lídrov V4.Hlavnými témami rádového zasadnutia Európskej rady, ktoré bude následne prebiehať vo štvrtok, budú migrácia a vnútorná bezpečnosť. Lídri EÚ budú tiež vo formáte EÚ 27 diskutovať o prehĺbení hospodárskej a menovej únie.Ako TASR informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, otvorí Pellegrini spoločne s českým premiérom Andrejom Babišom vo štvrtok podvečer v priestoroch budovy Európskej komisie výstavu Česko-slovenské storočie, koncipovanú ako súčasť osláv 100. výročia vzniku Československa.Na summit EÚ nadviaže ešte vo štvrtok večer v poradí už 12. Ázijsko-európske stretnutie (ASEM), ktoré bude pokračovať až do piatkového popoludnia. Hlavnou témou tohto summitu bude Európa a Ázia - globálni partneri pre globálne výzvy. Lídri Únie, európskych a ázijských krajín budú diskutovať o možnostiach posilnenia dialógu a spolupráce v oblasti vzájomného obchodu a investícií, udržateľného rozvoja a klimatických zmien, ale aj o bezpečnostných výzvach. V súvislosti so summitom ASEM sa uskutoční aj spoločné rokovanie predsedov vlád krajín V4 a Japonska.