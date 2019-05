P. Pellegrini odcestoval do Sibiu na neformálny summit EÚ

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava/Sibiu 9. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval vo štvrtok na neformálny summit hláv štátov a predsedov vlád krajín Európskej únie v Sibiu. Na zasadnutí, ktoré organizuje rumunské predsedníctvo v Rade EÚ, lídri vo formáte EÚ 27 predstavia priority Únie na nasledujúcich päť rokov.Ešte pred rokovaním Európskej rady by sa európski lídri mali v budove radnice mesta o 12.30 h stretnúť s predsedom Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim. Následne by mali absolvovať pracovný obed v Brukenthalskom paláci a na radnici neskôr pokračovať diskusiou o strategických plánoch Únie na nasledujúce roky.Ako TASR informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR, nadchádzajúca strategická agenda EÚ na roky 2019 až 2024 bude zameraná na migráciu, vnútornú bezpečnosť, obranu či boj proti kybernetickým hrozbám a dezinformáciám. Agenda má byť finálne schválená na zasadnutí Európskej rady v júni 2019.Predseda Európskej rady Donald Tusk v pozývacom liste k podujatiu v súvislosti s tým uviedol, že navrhne, aby sa prijalo vyhlásenie zo Sibiu, ktorým európski lídri vyšlúv ich spoločné kroky.Pred začiatkom summitu sa uskutoční pravidelné koordinačné stretnutie premiérov krajín V4.Summit v Sibiu bol pôvodne plánovaný ako prvý pobrexitový summit EÚ, keďže sa predpokladalo, že Spojené kráľovstvo opustí Úniu v stanovenom termíne 29. marca. Brexit je aktuálne odložený až do 31. októbra 2019. Britská premiérka Theresa Mayová sa na summite v Sibiu nezúčastní.Rumunsko summit symbolicky usporadúva v Deň Európy, ktorý je oslavou mieru a jednoty v Európe a výročím Schumanovej deklarácie podpísanej v Paríži v roku 1950.