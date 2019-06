P. Pellegrini: Rusko vnímame ako dôležitého hospodárskeho partnera

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 3. júna (TASR) – Slovenský premiér Peter Pellegrini sa chce počas rozhovorov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a premiérom Dmitrijom Medvedevom sústrediť na témy, ktoré sú bytostne dôležité pre slovenskú ekonomiku.uviedol Pellegrini v pondelok pre TASR s tým, že Rusko pre Slovensko dôležitým hospodárskym partnerom.Na úrovni predsedov vlád podpíšu predstavitelia oboch krajín Memorandum o spolupráci v oblasti využívania atómovej energie na mierové účely.Pellegrini zdôraznil, že pre Slovensko predstavuje hodnotový a ekonomický priestor EÚ a bezpečnostný NATO. To však podľa neho nebráni v ekonomickej rovine rozvíjať spoluprácu, ktorá má pre obe krajiny význam.konštatoval.V politickej rovine chce otvoriť otázku týkajúcu sa snáh o istú rehabilitáciu vojenskej invázie do Československa v roku 1968 na úrovni ruského parlamentu, čo v súčasnosti nepovažuje za šťastné. Takéto kroky podľa neho neprispievajú k dôvere a dobrej spolupráci medzi krajinami.Domnieva sa, že Slovensko má jednu z najviac otvorených ekonomík na svete, a preto je dôležité, aby malo vyvážené zahranično-politické vzťahy so všetkými krajinami.dodal premiér.Vzájomné rusko-slovenské vzťahy sa podľa neho vyvíjajú v pozitívnom duchu a sú orientované na konkrétne výsledky s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť. Slovensko podľa jeho slov vníma Rusko ako dôležitého hospodárskeho partnera.uviedol.Pellegrini vystúpi taktiež na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade v paneli spoločne s ruským prezidentom Putinom a ďalšími svetovými lídrami. Témou bude Formovanie agendy udržateľného rozvoja.Slovenský premiér odcestuje na oficiálnu návštevu Ruskej federácie v utorok (4. 6.) iba mesiac po tom, čo ho v Bielom dome prijal americký prezident Donald Trump. Na Slovensko by sa mal vrátiť v piatok (7. 6.). Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva.