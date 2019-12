P. Pellegrini: Vzťah s R. Ficom je konštruktívny a normálny

Na archívnej snímke predseda Smeru-SD Robert Fico a premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 8. decembra (TASR) – Vzťah s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom považuje premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) za konštruktívny a normálny. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike poznamenal, že niekedy majú rozdielne názory, považuje to však za pozitívum. Poukázal aj na to, že s predsedom Smeru-SD sa rýchlo dohodli aj na kandidačnej listine strany.y," povedal na margo ich vzťahu. Poukázal na to, že ak by on pritakával Ficovi na všetko, alebo by to bolo opačne, tak by sa nevedeli nikde posunúť.Premiér sa vyjadril aj k neúčasti Fica na slávnostnom sneme strany (7.12.), z ktorého na začiatku odišiel z dôvodu zdravotných problémov s vysokým krvným tlakom. Uviedol, že popoludní bol už stav Fica stabilizovaný. Poukázal aj na to, že obvinenie Fica nebolo hlavnou témou snemu. "" povedal s tým, že Fico sa podľa neho bude ešte brániť a obhajovať.V diskusnej relácii sa dotkol aj témy zmeny loga a sloganu strany, s ktorou vstúpila do predvolebnej kampane. Zmena loga a sloganu podľa neho súvisí aj so zmenou, ktorej bude čeliť Slovensko. Opakovane zdôraznil, že v súčasnosti nie je témou sociálnych demokratov zmena na predsedníckej stoličke. Podľa premiéra sa strana mení. Poukázal aj na to, že obnovou prešla aj kandidačná listina najmä v prvej tridsiatke. Vyzdvihol, že strana sa bude aj naďalej zameriavať na sociálne istoty. "" povedal Pellegrini s tým, že sociálna demokracia má svoje zásady a nebude ich meniť on ani Fico. Potvrdil, že hlavným "" volebnej kampane bude on ako líder kandidačnej listiny.Premiér si nemyslí, že by po voľbách mohla vládnuť napríklad koalícia zložená z piatich či šiestich strán. Konkrétne osoby ani strany, s ktorými si vie predstaviť vládnutie, nekonkretizoval. Opakovane však vylúčil spoluprácu s ĽSNS. Koalíciu s touto stranou Smer-SD podľa neho nevytvorí.Premiér sa vyjadril aj k nedávno medializovanému videu medzi Jánom Počiatkom a Dobroslavom Trnkom s tým, že nemá dôvod to komentovať. Podľa neho by mali prípadne konať orgány činné v trestnom konaní.