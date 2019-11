P. Pellegrini zavítal medzi slovenských vojakov, ocenil ich prácu

Ilustračná snímka: Premiér a podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Famagusta/Bratislava 13. novembra (TASR) – Pôsobenie slovenských vojakov v rámci mierovej misie OSN (UNFICYP) v cyperskej Famaguste je dôležitá. Počas návštevy Tábora M. R. Štefánika vo Famaguste to v stredu skonštatoval slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zároveň poznamenal, že ide o najväčšiu zahraničnú vojenskú operáciu, v ktorej sa Slovensko angažuje.Na Cypre pôsobí 240 profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR. Cieľom misie je zabrániť obnoveniu bojov medzi cyperskými Grékmi a Turkami, zabezpečiť dodržiavanie prímeria medzi znepriatelenými stranami a prispieť k obnove a udržaniu práva a poriadku na ostrove. Veliteľ jednotiek SLOVCON Rudolf Rusnák poznamenal, že slovenský kontingent pôsobí v operácii UNFICYP od roku 2001.povedal.Pellegrini skonštatoval, že slovenskí vojaci patria na Cypre do trojice najpočetnejšie zastúpených národov, ktoré tam slúžia a zabezpečujú trvalý mier medzi severnou a južnou časťou tohto ostrova.uviedol premiér.Ako skonštatoval, na Cypre sú v nárazníkovej zóne z jednej aj z druhej strany stále pripravené vojenské jednotky. Podľa jeho slov sú kedykoľvek pripravené začať vojenskú operáciu.povedal Pellegrini.Koncom novembra sa uskutočnia mierové rokovania o znovuzjednotení Cypru. Tamojší Gréci a Turci sa stretnú s generálnym tajomníkom OSN.skonštatoval slovenský premiér.Vojaci vo Famaguste dostali od premiéra aj netradičný darček. Ako skonštatoval Pellegrini, vojaci v tomto tábore majú vychýrenú kuchyňu, a preto im daroval konvektomat. V Tábore M. R. Štefánika vo Famaguste si Pellegrini uctil aj pamiatku zosnulých príslušníkov SLOVCONU položením vencov k dvom pamätníkom. Premiér by mal zhruba o dva týždne navštíviť aj ďalších slovenských vojakov, tentoraz v Lotyšsku.