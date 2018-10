P. Pellegrini: Zníženie emisií nebude pre Slovensko likvidačné

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Štrbské Pleso 5. októbra (TASR) – Zníženie emisií o 40% do roku 2030, o ktorom sa v stredu (3.10.) dohodli poslanci Európskeho parlamentu, nebude pre Slovensko likvidačné. Konštatoval to na samite Globsec na Štrbskom Plese premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s výzvou, ktorú premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a Bulharska adresovali rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi.uviedol premiér.Podľa neho určite neprispeli k zmierneniu situácie kauzy s emisiami, ktorých bola spoločnosť svedkom. Zároveň zdôraznil, že ak chceme byť modernou Európou so zdravým životným prostredím, musíme si dávať ambiciózne ciele.uzavrel Pellegrini.Premiéri štyroch členských krajín V4 - Andrej Babiš, Viktor Orbán, Mateusz Morawiecki a Peter Pellegrini - spolu s bulharským premiérom Bojkom Borisovom adresovali vo štvrtok (4.10.) večer spoločnú výzvu rakúskemu kancelárovi Sebastianovi Kurzovi, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ. Ich výzva sa týka nariadenia, ktoré navrhuje znížiť emisie nových predaných vozidiel do roku 2030 o 40% oproti hodnotám v roku 2021.