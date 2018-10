P. Peuker: Voliči rozhodnú, či chcú zmenu alebo starých známych

Na archívnej snímke kandidát na primátora Banskej Bystrice v novembrových komunálnych voľbách Peter Peuker (NAJ – Nezávislosť a Jednota) počas diskusie kandidátov v RTVS v Banskej Bystrici 25. októbra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 29. októbra (TASR) – Občiansky aktivista, 65-ročný Peter Peuker je jedným zo štyroch kandidátov, ktorý 10. novembra zabojuje o post primátora Banskej Bystrice. Do volieb ide ako kandidát strany NAJ - Nezávislosť a Jednota, ktorá má okrem iného v programe aj zavedenie hmotnej zodpovednosti členov vlády a vedúcich štátnych úradníkov, minimálny starobný dôchodok 550 eur a minimálnu mzdu 550 eur, ktorá by do troch rokov stúpla na 1000 eur.Kandidujem, aby som sa mohol podieľať a hlavne rozhodovať o prítomnosti a budúcnosti mesta Banská Bystrica, kde je treba veľa toho zlepšiť a vylepšiť.Stav mesta je v niektorých častiach zúfalý a zanedbaný. Zmeniť to chcem mojím programom. Dôsledne prehodnotiť nevýhodné zmluvy, aj tie, ktoré tu zanechali predchádzajúci primátori a vyvodiť voči nim trestnoprávnu zodpovednosť. Nedovoliť, aby sa uzatvárali zmluvy po dobu dlhšiu, ako trvá volebné obdobie primátora. Zaviazať k zodpovednosti primátora za podpisy zmlúv za jeho pôsobenia vo funkcii ako i po skončení. Založiť nové mestské podniky v oblastiach služieb potrebných pre mesto a nie využívať a platiť predražené služby dodávateľským firmám. Rovnako zlepšiť triedenie a odvoz komunálneho odpadu, hlavne pre rodinné domy.Som za nulový cestovný lístok na MHD pre dôchodcov a nulový poplatok za odvoz komunálneho odpadu pre dôchodcov. Pre ľudí bez domova mám v pláne zriadiť mestskú nocľaháreň, kde by mohli za určitý počet dobrovoľne odpracovaných hodín na zbieraní odpadkov v rámci mesta zadarmo prenocovať a využiť možnosť hygienických zariadení, prípadne i nejakej stravy. Chcem tiež prehodnotiť výkon služby mestskej polície, zamerať ju nie na vyberanie pokút a zakladanie papúč za parkovanie jedným kolesom na trávniku, ale na kontrolu maloletých a mladistvých na požitie drog a alkoholu, dodržiavanie VZN mesta a verejného poriadku. Samozrejme vyriešiť ich platové ohodnotenie, ktoré nemôže byť na úrovni terajšej minimálnej mzdy.Vybudovanie útulku pre opustené a týrané zvieratá je mojou prioritou. Je hanbou okresného a krajského mesta, že taký útulok ešte nemá. Školám chcem odporučiť, aby žiaci navštevovali v rámci vyučovacieho procesu tento útulok, aby sa u nich vypestoval vzťah k živým, rovnako cítiacim bytostiam, nie ako k nejakej veci, ktorú možno vyhodiť alebo jej ublížiť. Taktiež školám odporučiť návštevy fariem, kde sa chovajú úžitkové zvieratá, pestujú poľnohospodárske plodiny a rastliny, takto v nich vypestovať kladný vzťah k prírode.Myslím si, že nezáleží na mojom mene, ani na popularite mojej osoby. Rozhodnú voliči, či chcú v Banskej Bystrici úplnú zmenu, alebo si zvolia "starých známych" a nech čakajú naUprednostňujem osobné stretnutia, na bilbordy ja, ako i strana NAJ nemáme financie, nie sme, ani nebudeme služobníkmi oligarchov a finančných skupín. Ja budem slúžiť len pre účely a spokojnosť všetkých občanov Banskej Bystrice.