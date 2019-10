P. Robl: Pätina domácností na Slovensku má nevyhovujúce bývanie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 27. októbra (TASR) - Pätina domácností na Slovensku má nevyhovujúce bývanie a z toho často vzniká viac zdravotných problémov. Dve tretiny budov sa na Slovensku postavili v rokoch 1960 až 1990, sú stále v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Tvrdí to Peter Robl z občianskeho združenia Budovy pre budúcnosť.V starých budovách zásluhou klimatickej zmeny nastane prehrievanie interiéru, s tým súvisí aj zvyšovanie chladenia v letnom období a tiež budú obmedzené možnosti prirodzeného vetrania, vysvetľuje situáciu Robl. Pripomína, že dnes už na Slovensku existujú predpisy, ktoré hovoria o tom, ako by mala vyzerať energeticky efektívna budova, no podľa jeho slov sa to v praxi neuplatňuje. Nerobí sa to aj preto, lebo existuje ""." uviedol Robl.Pripomenul tiež, že ľudia trávia v budovách 90 percent svojho času. Práve preto by sa mal brať ohľad na to, aké efektívne sú, pretože to potom ovplyvňuje aj to, ako sú ľudia zdraví, oddýchnutí, produktívni a tiež koľko platia za energie. "" hovorí Robl.Myslí si, že na to, aby sa stavali energeticky efektívnejšie budovy, potrebujú mať aj samosprávy viac podpory a kompetencií. Taktiež treba podporovať inovácie a dostupnosť lepších techník a prilákať na Slovensko súkromných investorov. "" poznamenal Robl.Budova, ktorá sa postaví alebo zrekonštruuje dnes, ostane v takom istom stave do roku 2050, uzavrel.