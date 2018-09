P. Sádovský: Kvalitná verejná doprava bude základom mestskej mobility

Peter Sádovský, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Žilina 27. septembra (TASR) – Kvalitnú ponuku, ktorá plnohodnotne uspokojí potreby zákazníkov, považujú za najdôležitejší cieľ zástupcovia Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a členských dopravcov v rámci dlhodobej vízie pre verejnú osobnú dopravu. Informovali o tom v stredu (26.9.) na medzinárodnej konferencii Cesta do budúcnosti 2018, ktorá sa v Žiline venovala výzvam naprieč všetkými oblasťami dopravy.Podľa prezidenta Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) Petra Sádovského bude kvalitná verejná doprava do budúcnosti tvoriť základ pre sieť mestskej mobility.vysvetlil Sádovský.Dopravcovia združení v ZAD prevádzkujú podľa hovorkyne zväzu Evy Vozárovej 4300 autobusov, obsluhujú 24.000 zastávok a ročne prepravia zhruba 250 miliónov cestujúcich.uviedla Vozárová.Podotkla, že napriek rozmachu automobilizmu Slováci často preferujú práve autobusovú dopravu na cestu do práce a do škôl.doplnila hovorkyňa ZAD.dodala Vozárová.